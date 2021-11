Home

Monopattini, le nuove regole: velocità, sanzioni, frecce e tanto altro ancora

14 Novembre 2021

Livorno 14 novembre 2021

Monopattini, ecco cosa cambia dopo l’entrata in vigore delle modifiche al Codice della Strada

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 267 del 9 novembre 2021 la LEGGE 9 novembre 2021 n. 156 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”.

Sono pertanto in vigore, le modifiche introdotte nel Codice della Strada dal cd. “Decreto Infrastrutture”.

Nuove regole per i monopattini

Per i monopattini la conduzione è riservata ai maggiori di 14 anni ed è previsto l’obbligo di indossare il casco fino ai 18 anni.

Possono circolare solo sulle strade urbane con limite di 50 km/h, nelle aree pedonali, su corsie ciclabili e su percorsi pedonali e ciclabili, e viene abbassato il limite di velocità a 20 km/h (non più a 25), mentre rimane il limite di 6 km/orari nelle aree pedonali.

È vietata la circolazione e la sosta sui marciapiedi (salvo che nelle aree appositamente individuate) ed è confermato il divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali.

Mezz’ora dopo il tramonto e durante tutta la notte viene introdotto l’obbligo di circolare con giubbotto catarifrangente o bretelle retroriflettenti.

È vietata la circolazione contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile. Al momento è richiesta l’assicurazione obbligatoria solo per i monopattini a noleggio.

A partire dal 1° luglio 2022 diventerà obbligatorio l’uso delle frecce e i mezzi dovranno essere dotati di freni su tutte le ruote.

Chi circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli ammessi (potenza superiore a 0,50 kw, ecc.) è punito con una sanzione da 100 a 400 euro e la confisca del veicolo.

Chi parcheggia il monopattino sul marciapiede, al di fuori delle aree e degli stalli riservati, è punito con una sanzione da 41 a 168 euro. Per le altre infrazioni la sanzione è da 50 a 250 euro. Previsto il sequestro per chi modifica il motore.

