18 Luglio 2021

Monopattini: rifiuta l’alcoltest dopo l’incidente, denunciato 56enne

Livorno 18 luglio 2021

Un uomo di 56 anni sull’isola di Capraia ha avuto un incidente mentre era alla guida del suo monopattino elettrico

L’uomo si è schiantato con il suo monopattino al porto di Capraia ed ha riportato un trauma cranico. Ha fatto tutto da solo e secondo le testimonianze era in un evidente stato di alterazione dovuto all’alcol

I volontari della SVS hanno soccorso il 56enne ed il medico a causa del trauma cranico riportato dal paziente aveva deciso di far intervenire l’elisoccorso per trasportare l’uomo a fare una tac in ospedale a Livorno.

Decisione presa dal momento che sull’Isola di Capraia non ci sono struttore diagnostiche per questo tipo di accertamenti

Tuttavia il 56enne ha rifiutato il trasferimento preferendo rimanere sull’isola Capraia.

A seguito dell’incidente, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e al termine degli accertamenti per il conducente del monopattino elettrico è scattata una denuncia per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcol test a seguito di un incidente stradale

