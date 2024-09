Home

Monopattini: sanzioni per uso scorretto durante i controlli notturni

30 Settembre 2024

30 Settembre 2024

Monopattini: sanzioni per uso scorretto durante i controlli notturni

Cecina (Livorno) 30 settembre 2024 – Monopattini: Sanzioni per Uso Scorretto durante i Controlli Notturni

I Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno intensificato i controlli notturni sulla sicurezza stradale nei comuni di Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci e Rosignano Marittimo, con l’obiettivo di prevenire incidenti e violazioni al codice della strada. Durante le operazioni sono state fermate e controllate 65 persone e 45 veicoli, con l’elevazione di tre sanzioni per infrazioni al codice della strada.

Tra le violazioni rilevate, due in particolare hanno riguardato l’uso scorretto dei monopattini elettrici. Nei due casi, infatti, è stata contestata la violazione della normativa che vieta la circolazione con due persone a bordo di un monopattino, pratica pericolosa e vietata dalla legge. Le sanzioni per questo tipo di infrazione sono pesanti (200 euro) e mirano a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

La crescente popolarità dei monopattini elettrici ha reso necessario un maggiore controllo su questi mezzi, che spesso vengono utilizzati in modo improprio. L’uso di monopattini in due, il mancato rispetto delle segnaletiche e delle zone di circolazione previste (come piste ciclabili) sono tra le infrazioni più frequenti, e i Carabinieri ricordano l’importanza di rispettare le normative per garantire una circolazione sicura.

Le operazioni di controllo continueranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza sulle strade e prevenire comportamenti che potrebbero mettere a rischio la vita degli altri.