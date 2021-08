Home

Monte Pisano in fiamme, evacuate case, mobilitati anche i vigili del fuoco di Livorno

15 Agosto 2021

Livorno 15 agosto 2021 – Brucia il monte Pisano, fiamme vicine alle abitazioni, mobilitati anche i vigili del fuoco di Livorno

“La protezione civile è sul posto a coordinare tutte le operazioni. Ho sentito il sindaco Matteo Ferrucci e l’amministrazione del Comune di Vicopisano: i vigili del fuoco e i volontari stanno facendo il possibile per domare l’incendio anche con l’utilizzo di elicotteri e Canadair.

Un grazie di cuore a loro e a tutti coloro che in queste ore stanno facendo il massimo per fermare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Non sappiamo ancora quali siano le cause ma è l’ennesima ferita per il nostro territorio”. Queste le parole di Antonio Mazzeo (presidente del Consiglio Regionale della Toscana) recatosi ieri sera sul posto

Il fuoco è tornato sul Monte Pisano, in località Spazzavento, Luchetta e Lupeta nel comune di Vicopisano.

In serata è stato deciso di evacuare una parte di località Capitano, Palazzetto, Novaia e La Lastra con una apposita ordinanza. Portati in salvo anche alcuni animali.

La situazione ora è sotto controllo dopo una notte di paura con le squadre AIB e dei Vigili del fuoco che sono state impegnate per ore per fronteggiare le fiamme. Con le prime luci dell’alba sono tornati sul posto i mezzi aerei.

Dopo essere stato domato nella notte, questa mattina è iniziata la fase di bonifica

Lo spiegamento di mezzi e forze in campo per domare il rogo è imponente.

L’esercito in campo è formato da una decina di squadre di vigili del fuoco al lavoro, arrivate da Pisa, Pontedera, Cascina, Castelfranco di Sotto, Ponsacco, San Miniato.

Sono stati mobilitati i comandi di Livorno, Prato, Lucca e Massa Carrara per portare rinforzi alle squadre già sul posto.

in azione anche le squadre dell’Aib-Antincendio Boschivo, due elicotteri, un canadair

