Montebello, Bassata e viale Italia nuova viabilità e 54 nuovi posti auto all’ex Atl (Foto e video)

Aree pubbliche

14 Giugno 2022

Livorno, 14 giugno 2022

La pedonalizzazione del Controviale della Bellana è stata l’occasione per iniziare una riorganizzazione del sistema della sosta e in parte della mobilità del comparto.

L’Amministrazione ha in questo senso provveduto ad ampliare il parcheggio dell’ex ATL

Sono stati aggiunti 54 stalli, riqualificando un’area non accessibile, è stata creata anche una utile uscita su via Carlo Meyer

L’uscita rende il parcheggio molto appetibile a chi frequenta gli stabilimenti balneari e il lungomare.

A settembre sarà inoltre creata un’uscita su via San Jacopo, vicino all’incrocio con via Montebello

L’entrata renderà utile il parcheggio a chi lavora presso il Liceo Enriques di via della Bassata.

Proprio in via della Bassata, al numero 15, è stato riaperto e ripulito un altro spazio che era non accessibile, e che è stato destinato al momento al parcheggio h 24 dei motorini.

Contemporaneamente, è stato fatto un importante lavoro di messa in sicurezza sia del tratto nord del lungomare, con gli attraversamenti rialzati

Gli attraversamenti pedonali e gli incroci rialzati mettono in sicurezza anche via Montebello

L’assessore alla Mobilità Giovanna Cepparello spiega:

“Proprio via Montebello sarà la base per andare a realizzare la prima grande zona 30 tra quelle previste dal PUMS, con interventi di riqualificazione e di moderazione del traffico che andranno a includere molte delle strade che su via Montebello si affacciano.

Questo permetterà di creare un quartiere più vivibile e renderà più sicura la mobilità da e verso i poli scolastici Dal Borro, Enriques e Brin.

Sempre nell’ottica di una maggiore sicurezza stradale,

sarà dalla prossima settimana istituito il senso unico in via San Jacopo (da via Montebello a via Corsica), che presenta un’uscita molto pericolosa su via Montebello e un tratto con scarsissima visibilità dove la strada si incurva.

Questo comporterà la creazione di 49 stalli in più, riservati ai residenti del quartiere. In parallelo, il senso unico di via Goito e di via Ebat verranno invertiti.

Si potrà quindi uscire da via Goito su via Montebello (l’incrocio ha una buona visibilità), cosa che farà cessare la pericolosa abitudine di molti di percorrere via Goito contromano da via dei Sette Santi a via Delle Case Rosse.

D’altro canto, via Ebat, che ha una scarsa visibilità in uscita su via Montebello, potrà essere percorsa in direzione via dei Sette Santi”.

