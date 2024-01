Home

Eventi

Montecristo, prenotazioni esaurite in 48 ore. Aperte le prenotazioni per la escursione speciale del 17 marzo all’Isola di Giannutri

Eventi

29 Gennaio 2024

Montecristo, prenotazioni esaurite in 48 ore. Aperte le prenotazioni per la escursione speciale del 17 marzo all’Isola di Giannutri

Livorno 29 gennaio 2024 – Montecristo, prenotazioni esaurite in 48 ore

E’ la prima volta che succede: in 48 ore esaurite le prenotazioni per Montecristo per i non residenti e anche le prenotazioni per Gorgona sono quasi al completo, dopo l’apertura dei portali di prenotazione online sabato 27 gennaio alle 9,00. Per Montecristo a questo punto restano solo 34 posti riservati ai residenti, prenotabili entro il 6 marzo, data in cui i posti disponibili saranno rimessi in vendita a tariffa intera per tutti. Quindi chi, dei non residenti, non fosse riuscito a prenotare può monitorare il sito https://www.parcoarcipelago.info/montecristo, dove saranno rimessi in vendita eventuali posti disponibili in seguito a rinunce (in base alle condizioni sottoscritte in fase di prenotazione) o annullamenti delle escursioni dovuti ad avverse condizioni meteo.

Dopo Montecristo e Gorgona, è possibile già ora prenotare online una visita all’Isola di Giannutri con una proposta di escursione speciale organizzata dal Parco Nazionale il 17 marzo 2024. All’avvicinarsi della primavera, un’intera giornata a Giannutri per vivere un’esperienza esclusiva con visita dell’area archeologica della Villa Romana e trekking naturalistico con le Guide Parco.

È possibile prenotare direttamente su www.parcoarcipelago.info/giannutri. il passaggio in motonave, l’escursione naturalistica e la visita al sito archeologico della Villa Romana dei Domizi Enobarbi,

Dettagli della visita prevista per il 17 marzo a Giannutri: ritrovo ore 9:00 con la guida a Porto Santo Stefano, imbarco Banchina Toscana traghetto Maregiglio, partenza ore 9:30. Arrivo a Giannutri dopo un’ora di navigazione. Visita guidata al complesso archeologico della Villa Romana; dalla baia di Cala Maestra si raggiungono i resti di una Villa di epoca romana tra le scogliere rocciose e i sentieri profumati della macchia mediterranea. A seguire la visita naturalistica, trekking al Faro, che porterà i partecipanti all’interno dell’area protetta e avrà durata di circa due ore, il percorso sarà adeguato alla stagione e alle condizioni metereologiche. La pausa pranzo, con pranzo al sacco a cura dei partecipanti, sarà prevista al termine della visita storica o lungo il percorso naturalistico in base al tempo a disposizione. Partenza da Giannutri alle ore 16:00 e arrivo a Porto Santo Stefano alle 17:00 ca.

Costo: € 60 intero, ridotto € 40 ragazzi 5-12 anni, esenti bambini 0-4 anni.

Per ogni ulteriore richiesta di chiarimento si può contattare Info Park tel. 0565 908231 e-mail info@parcoarcipelago.info

L’orario dell’ufficio Info park:

– fino al 31 marzo LUN-SAB 9/15 e DOM 9/13

– dal 1° aprile al 31 ottobre LUN-DOM 9/19.