Home

Cronaca

Montenero, auto sbatte contro un palo della luce e si ribalta

Cronaca

20 Agosto 2022

Montenero, auto sbatte contro un palo della luce e si ribalta

Livorno 20 agosto 2022

Momenti di paura in via di Montenero, intorno alle ore 03. 00 di oggi un’auto per motivi ancora da accertare di è ribaltata su un fianco

La conducente, una ragazza di 21 anni dopo aver perso il controllo del mezzo che stava guidando è andata a sbattere contro un palo della luce in via di Montenero. Dopo l’urto l’auto si è ribaltata su un fianco.

Sul posto i vigili del fuoco, la Misericordia di Montenero e Misericordia di Livorno con il medico a bordo . La ragazza ha riportato alcuni lievi traumi ed è stata portata in ospedale per accertamenti

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin