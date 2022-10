Home

Montenero: domenica 9 lavori elettrici, le modifiche al traffico

8 Ottobre 2022

Montenero: domenica 9 lavori elettrici, le modifiche al traffico

Domenica 9 ottobre lavori di E-Distribuzione Spa in via di Montenero: le modifiche al traffico

Livorno, 8 ottobre 2022

Domenica 9 ottobre E-Distribuzione Spa dovrà eseguire dei lavori per la rimozione e lo spostamento dei sostegni della linea elettrica aerea in via di Montenero.

Per consentire le operazioni è stata emanata una ordinanza di traffico, valida dalle 8.00 alle 18.00 di domenica che stabilisce:

1) l’istituzione del divieto di transito in via di Montenero per m.l. 10 in prossimità del civico 273, eccetto mezzi operativi dell’impresa esecutrice dei lavori;

2) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via di Montenero nel tratto compreso tra; via della Vecchia Salita e via della Querceta, eccetto mezzi operativi dell’impresa esecutrice dei lavori nel tratto di cui al paragrafo 1);

3) l’istituzione del divieto di transito in via di Montenero nel tratto compreso tra via della Vecchia Salita e la chiusura di cui al par. 1) e nel tratto compreso tra piazza di Montenero e la chiusura di cui al par. 1), eccetto veicoli in servizio di soccorso e/o emergenza, veicoli dei residenti/dimoranti, veicoli diretti presso le rimesse interne ivi presenti, veicoli al servizio delle persone disabili muniti della specifica Autorizzazione di cui all’art. 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, veicoli di persone con comprovate ed urgenti necessità a percorrere i tratti suddetti.

I veicoli sopraindicati potranno transitare in doppio senso di marcia disciplinato con senso unico alternato a vista (con precedenza per i veicoli che procedono in direzione di piazza di Montenero);

4) l’abrogazione del senso unico di marcia, vigente nei giorni festivi, in via Byron nel tratto compreso tra piazza di Montenero e via Ciampi, e conseguente istituzione del doppio senso di marcia;

5) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via Byron nel tratto di cui al paragrafo 4);

6) l’istituzione del limite massimo di velocità in 30 km/h in via di Montenero ed in via Byron nei tratti sopracitati;

La presente Ordinanza avrà efficacia il giorno 9/10/2022 dalle ore 8 alle ore

18.

