Montenero e Castellaccio: la Befana in funicolare e la merenda finale
Livorno 5 gennaio 2025 Montenero e Castellaccio: la Befana in funicolare e la merenda finale
A Montenero, la Befana sceglie un mezzo davvero speciale: la funicolare. L’appuntamento è per martedì 6 gennaio alle ore 11, con ritrovo in piazza delle Carrozze. Qui la Befana incontrerà i bambini del paese e porterà sorprese accanto all’albero di Natale realizzato dagli studenti, sulla nuova panchina rossa.
L’iniziativa, promossa dall’associazione Vivi Montenero in collaborazione con Misericordia di Montenero, Frates e con il supporto di Autolinee Toscane, punta a rafforzare il senso di comunità e condivisione.
Nel pomeriggio, alle 15:30, la Befana si sposterà a Castellaccio, dove farà tappa al circolo Gioli per una merenda in compagnia, chiudendo la giornata all’insegna della convivialità.