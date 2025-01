Home

Cronaca

Ambiente

Montenero: epifania i rifiuti porta via, pulizia della panoramica

Ambiente

4 Gennaio 2025

Montenero: epifania i rifiuti porta via, pulizia della panoramica

Pulizia e sensibilizzazione: il Giro Cacciucco promuove il rispetto per il territorio

Livorno 4 dicembre 2024 Montenero: epifania i rifiuti porta via, pulizia della panoramica

La prima iniziativa del 2025 per sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente arriva grazie all’ASD Giro Cacciucco, associazione cicloturistica da sempre impegnata nella valorizzazione del territorio. Il presidente Sergio Cardosi ha annunciato l’evento “Non solo Bici”, nato in collaborazione con la Confesercenti Provinciale di Livorno, che si terrà domenica 5 gennaio.

L’obiettivo è chiaro: unire sport, comunità e sensibilizzazione ambientale attraverso una passeggiata ecologica lungo la Panoramica che collega Antignano a Montenero. Il ritrovo è fissato alle 9:30 all’angolo tra via del Tirreno e via delle Pianacce. I partecipanti, divisi in gruppi, ripuliranno le strade e i boschi circostanti, seguendo le indicazioni di AAMPS per il corretto smaltimento dei rifiuti raccolti.

L’iniziativa si rivolge a tutti, con un invito particolare alle famiglie: “Sensibilizzare adulti e bambini è fondamentale per affrontare questa problematica sempre più importante,” sottolinea Cardosi. Per agevolare i partecipanti, sacchi e guanti saranno offerti dal Ristorante Porto di Mare.

Al termine della raccolta, intorno alle 11:30, i partecipanti potranno concedersi una pausa al Ristorante Montallegro, dove sarà possibile acquistare il “panino del Pellegrino” e una bibita a un prezzo convenzionato. Questo speciale panino, preparato con la stessa cura di una volta, sarà servito grazie alla disponibilità di Arianna, storica gestrice del locale.

L’evento segna un importante primo passo per il 2025 e punta a creare una rete di iniziative simili nel futuro, coinvolgendo sempre più persone. Per partecipare è necessario aderire tramite WhatsApp o email, come specificato dall’organizzazione.

Un grazie particolare va ad Annalisa Coli e al Ristorante Montallegro per il contributo, che ha reso possibile la “prima cosa bella del 2025”.

Montenero: epifania i rifiuti porta via, pulizia della panoramica