26 Giugno 2025

Livorno 26 giugno 2025 Montenero: in stato di agitazione con coltello alla cintura dei pantalani, denunciato un nordafricano

I Carabinieri della Stazione di Ardenza, con il supporto dei colleghi del NORM labronico, hanno denunciato in stato di libertà un 20enne nordafricano, senza fissa dimora sul territorio, per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

I carabinieri, all’esito di un intervento disposto dalla Centrale Operativa in via di Montenero dove era stato segnalato un soggetto che vagava in stato di agitazione, hanno rintracciato un giovane extracomunitario in evidente stato di alterazione ed a torso nudo, il quale portava un coltello da cucina nella cintura dei pantaloni.

Data la situazione, i carabinieri hanno richiesto l’intervento di personale medico che si è occupato del trasporto in ospedale del giovane mentre il coltello, con lama di 20 cm, sul cui porto non è stata fornita alcuna giustificata motivazione, è stato sottoposto a sequestro ed il detentore è stato denunciato penalmente alla Procura della Repubblica di Livorno.