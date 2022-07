Home

14 Luglio 2022

Montenero (Livorno), 14 luglio 2022 – Montenero, la nuova rotatoria sempre annunciata e mai realizzata

“Sulla variante di Montenero, campeggia, ormai da tempo, un cartellone dell’ Amministrazione Comunale che riporta l’oggetto dei lavori relativi all’adeguamento della viabilità:

opere stradali, di illuminazione pubblica ecc…..

L’atto di approvazione dei lavori riporta la data del 10-5-2021 ed il contratto stipulato, la data del 30-7-2021.

È trascorso, invano, un anno ed ancora non sono iniziati i lavori che, secondo gli annunci dell’Amministrazione Comunale, avrebbero dovuto terminare, in realtà, dopo 15 mesi.

Addirittura, la maxi rotatoria faceva parte di un progetto nato nel 2014.

I residenti di Via di Montenero testimoniano i numerosi incidenti che avvengono in quel tratto, proprio perché la segnaletica insufficiente non permette agli automobilisti di rispettare lo stop e la precedenza.

Nella nostra città, sono state realizzate tante rotatorie, alcune delle quali veramente inutili, in zona svincolo, invece, sarebbe necessaria ed urgente una rotatoria, in modo da disciplinare, razionalmente, il traffico sempre più intenso. Aggiungo che, sulla via di Montenero, non ci sono neanche i marciapiedi, nonostante le tante abitazioni presenti.

Marcella Amadio Dirigente Nazionale di Fratelli d’italia.

