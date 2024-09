Home

17 Settembre 2024

Livorno 17 settembre 2024 – Montenero, minaccia la ex nel cuore della notte, arrestato

I Carabinieri della stazione di Montenero hanno arrestato un 50enne livornese, già noto alle forze dell’ordine, per minacce e atti persecutori.

I militari sono intervenuti in piena notte in un’abitazione, dopo una richiesta di soccorso giunta alla Centrale Operativa del Comando Provinciale. L’uomo si è presentato sotto casa dell’ex moglie poco dopo la mezzanotte, minacciandola pesantemente, strattonandola e strappandole di mano il telefono cellulare. Nonostante l’aggressione, la donna è riuscita a chiedere aiuto e i carabinieri sono arrivati prontamente, trovando l’uomo ancora mentre inveiva contro di lei. Visto che non era la prima volta che l’uomo mostrava comportamenti aggressivi e minatori, i carabinieri lo hanno arrestato.

Dopo le formalità di rito, i militari lo hanno condotto presso la sua abitazione, dove si trova ora agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il Giudice del Tribunale di Livorno, su richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto e disposto l’applicazione del braccialetto elettronico.