7 Luglio 2022

Montenero, modifiche alla viabilità per passaggio betoniere

Modifiche alla viabilità in via di Montenero per consentire il passaggio di betoniere

Riguarda il tratto tra piazza delle Carrozze e piazza di Montenero

Livorno, 7 luglio 2022 – Per consentire il transito di betoniere dirette ad un cantiere privato, oggi, giovedì 7 luglio, dalle ore 8 alle ore 13, nel tratto di via di Montenero che va da piazza di Montenero a piazza delle Carrozze, saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità.

È previsto il limite di velocità di 20 km/h e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, ove già non presente, nei tratti in cui non è assicurata la larghezza sufficiente al transito dei mezzi operativi, con particolare attenzione ai tratti tra i civici 432 e 418 bis, 410-402, 390-376, 374-366.

Il transito sarà vietato per il tempo strettamente necessario al passaggio dei mezzi operativi, con traffico regolato da movieri.

Le stesse misure saranno in vigore anche venerdì 15 e venerdì 22 luglio, sempre in orario 8-13.

