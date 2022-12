Home

23 Dicembre 2022

Livorno 23 dicembre 2022 – Montenero, tanta allegria con babbo natale alla funicolare

La presenza di Babbo Natale alla Funicolare di Montenero è stata un gran successo; si sono infatti presentati centinaia di bambini a consegnare la loro letterina e anche gruppi di adulti hanno voluto fare con lui una foto ricordo.

Dal quartiere generale di Autolinee Toscane fanno sapere che grazie anche alla gratuità del trasporto pubblico voluta dal Comune di Livorno; sono saliti a bordo delle carrozze, in un clima di gioia, oltre mille passeggeri.

Ricordiamo che l’iniziativa del “Babbo Natale” è stata promossa dall’Associazione ViviMontenero, in collaborazione con Autolinee Toscane e con la Misericordia di Montenero, che ha tra i suoi obiettivi quello della cura del proprio quartiere coinvolgendo le nuove generazioni, sviluppando così un senso di appartenenza al territorio tramite momenti di lieta comunità.

Nel solco dell’iniziativa intrapresa; il 6 gennaio alla Funicolare sarà presente la Befana e in futuro non mancheranno momenti di coinvolgimento con le scuole elementari e medie del paese come la “festa dell’albero”.

Autolinee Toscane è una risorsa preziosa e la Funicolare ovviamente assieme al Santuario sono i simboli storici di Montenero.

La Funicolare con il suo “incedere” storico ed ecologico interpreta perfettamente l’idea di ViviMontenero, abbinando così tradizione e innovazione per ritrovare l’identità del “genius loci”, con uno stile di vita sano in sintonia con l’ambiente.

