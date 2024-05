Home

Montenero: Tiene 10 cani nell’incuria, denunciato 53enne del posto

21 Maggio 2024

Livorno 21 maggio 2024 – Montenero: Tiene 10 cani nell'incuria, denunciato 53enne del posto

Nell’ambito delle attività di controllo disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno in direzione degli esercizi commerciali che talvolta trattano anche lo smaltimento di sostanze dannose per l’ambiente con particolare attenzione ai cd. rifiuti speciali, si inserisce l’operazione condotta dai carabinieri in area territoriale della frazione labronica di Montenero.

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Montenero, a seguito di un’attività di controllo eseguita d’iniziativa, hanno denunciato all’AG di Livorno un 53enne del posto, titolare di un esercizio commerciale per la riparazione di veicoli, pregiudicato. In particolare a seguito del loro sopralluogo, è emerso che l’artigiano, sul retro dell’officina, deteneva ben 10 cani in condizioni di incuria, soprattutto in pessime condizioni igienico sanitarie.

Ai poveri animali, è emerso dalle indagini dei carabinieri, non era garantita adeguata nutrizione a tal punto da causare il grave stato di malnutrizione di alcuni esemplari e senza assicurare le necessarie cure veterinarie e gli accorgimenti specifici per gli esemplari con manifeste patologie. I cani erano ospitati in recinti con presenza di rifiuti di varia natura, comprese sostanze tossiche volatili.

Nella considerazione di tali condizioni, incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, gli animali sono stati sottoposti al sequestro.

All’esito degli approfondimenti investigativi condotti, l’uomo è stato denunciato per maltrattamento e abbandono di animali, a cui si è aggiunta l’accusa di gestione illecita di rifiuti, per aver depositato in maniera incontrollata numerosi rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dalla sua attività lavorativa, consistenti in parti di auto, taniche di olio, plastiche, vetri ed interi veicoli fuori uso nel piazzale dell’officina ed all’interno della stessa; inoltre ammassando all’esterno altri rifiuti pericolosi accumulati ed in più esposti agli agenti atmosferici.