4 Marzo 2024

Monterotondo: abbattimento piante e violazioni paesaggistiche, denuncia e sanzioni per un 37enne

Livorno 4 marzo 2024 – Monterotondo: abbattimento piante e violazioni paesaggistiche, denuncia e sanzioni per un 37enne

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Montenero, nell’ambito delle costanti attività di controllo finalizzate alla tutela dell’ambiente e dei vincoli paesaggistici ed ambientali, a seguito di verifiche effettuate in una zona rurale, hanno rilevato delle irregolarità.

Le utilizzazioni forestali si devono conformare a norme piuttosto stringenti, sia nazionali che regionali, finalizzate al mantenimento in efficienza e salute dei boschi e ad evitare che si inneschino fenomeni di dissesto idrogeologico per un disordinato venir meno della copertura forestale.

Al riguardo, a seguito di alcune verifiche effettuate in località Monterotondo, il titolare 37enne di un’azienda agricola, è stato denunciato e sanzionato per un importo di 960 euro per avere realizzato una pista di esbosco in difformità sostanziale rispetto al tracciato autorizzato nell’ambito di un’utilizzazione boschiva. Inoltre, a seguito di ulteriori accertamenti, l’uomo, è stato ulteriormente sanzionato per un importo di 1.080 euro per aver abbattuto 30 piante che dovevano rimanere a dote del bosco ed il contestuale rilascio di piante non idonee per età e dimensioni.

I controlli dei carabinieri forestali a tutela dell’ambiente proseguiranno.

