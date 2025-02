Home

Montevarchi – Livorno 0-2: gli amaranto dominano, Dionisi chiude i conti

23 Febbraio 2025

Montevarchi – Livorno 0-2: gli amaranto dominano, Dionisi chiude i conti

Il Livorno continua la sua marcia inarrestabile e si impone con un netto 2-0 sul campo del Montevarchi, confermando il suo dominio assoluto in campionato. La squadra di Indiani sblocca subito il risultato con Russo e controlla la partita senza affanni, chiudendo definitivamente i conti nel finale con una magia di Dionisi. Con questo successo, gli amaranto allungano ulteriormente in classifica, portandosi a +15 su Foligno e Seravezza Pozzi.

La cronaca del match

Russo colpisce subito

Nemmeno il tempo di prendere le misure ed ecco che il Livorno trova il vantaggio dopo appena cinque minuti. L’azione nasce da una combinazione tra Rossetti e Hamili, che servono Russo nell’area piccola: il numero 9 non si fa pregare e scarica un destro potente che fulmina il portiere avversario. Per Russo è la settima rete stagionale, a conferma dell’ottimo momento di forma.

Lo stesso attaccante prova a raddoppiare all’8’, ma questa volta la mira non è precisa. Il Montevarchi tenta di reagire al 20’ con una deviazione di testa di Martinelli, ma Cardelli blocca senza problemi. Al 28’ ci prova Malva con un bel guizzo, ma la sua conclusione si spegne sull’esterno della rete.

Il sigillo di Dionisi chiude i giochi

Il Livorno continua a gestire il gioco e si rende ancora pericoloso prima dell’intervallo con Russo, che al 45’ trova la pronta risposta di Testoni. Anche nella ripresa gli amaranto non concedono nulla e sfiorano il raddoppio con Rossetti al 66’, ma l’estremo difensore avversario si oppone ancora.

L’episodio che chiude definitivamente la gara arriva all’82’: Luci, appena entrato, serve Dionisi che si libera di un difensore, entra in area e lascia partire un sinistro a giro perfetto che si insacca sul secondo palo. Un gol da campione per l’attaccante amaranto, che raggiunge quota 11 in stagione.

Gli ultimi minuti, compresi i cinque di recupero, scorrono senza particolari sussulti. Il Livorno torna a casa con altri tre punti e con un vantaggio sempre più rassicurante sulle inseguitrici. Il traguardo si avvicina e la squadra di Indiani continua a dimostrare di essere inarrestabile.

A. MONTEVARCHI – LIVORNO 0-2

AQUILA MONTEVARCHI (4-3-3):

Testoni; Papini, Ficini, Franco ( 73’ Farini), Martinelli; Sesti, Picchi; Bontempi (72’ Casagni), Orlandi, Ciofi; Boncompagni.

LIVORNO (3-4-2-1):

Cardelli; Botrini (46’ D’Ancona), Brenna, Siniega (73’ Luci); Bonassi, Bacciardi, Hamlili, Arcuri; Russo (73’Risaliti), Malva (62’ Dionisi); Rossetti.

ARBITRO: Melloni di Modena.

RETI: 6’ Russo; 82’ Dionisi

