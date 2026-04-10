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Cronaca

Mopby Prince: il Prefetto incontra Pittalis presidente della commissione parlamentare

Cronaca

10 Aprile 2026

Mopby Prince: il Prefetto incontra Pittalis presidente della commissione parlamentare

Livorno 10 aprile 2026 Mopby Prince: il Prefetto incontra Pittalis presidente della commissione parlamentare

Questa mattina, alle ore 10:00, il Prefetto ha ricevuto in Prefettura l’onorevole Pietro Pittalis, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla tragedia del Moby Prince, accompagnato dall’onorevole Chiara Tenerini.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e proficua collaborazione istituzionale, alla vigilia dell’avvio delle cerimonie commemorative del 35° anniversario della tragedia del Moby Prince. Al termine del colloquio, il Prefetto ha accompagnato l’onorevole Pittalis all’inizio delle celebrazioni ufficiali, svoltesi presso la Fortezza Nuova e proseguite successivamente con i momenti istituzionali in Duomo e presso il Comune di Livorno.

L’occasione ha consentito un ampio e approfondito confronto, non solo sul lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta e sul percorso di verità e giustizia che continua a rappresentare una priorità per le istituzioni, ma anche su una serie di tematiche di rilievo strategico per il territorio livornese e per l’intero Paese.

In particolare, sono stati affrontati i temi legati allo sviluppo del porto di Livorno, con specifico riferimento ai progetti di espansione e potenziamento infrastrutturale, alle connessioni logistiche, alla sicurezza, allo sviluppo economico e alla tutela del lavoro. Questioni che, pur radicate nel contesto locale, assumono una chiara valenza nazionale, anche alla luce del ruolo strategico dello scalo livornese nel sistema portuale italiano.

Il Prefetto ha espresso apprezzamento per l’attenzione e la sensibilità dimostrate dall’onorevole Pittalis, oggi delegato a rappresentare la Camera dei deputati nelle commemorazioni, sottolineando l’importanza di una sinergia costante tra istituzioni centrali e territoriali per affrontare con efficacia le sfide presenti e future.

L’incontro odierno si inserisce, dunque, in un percorso di dialogo istituzionale volto a coniugare memoria, verità e sviluppo, nel rispetto delle vittime della tragedia e delle aspettative della comunità livornese.