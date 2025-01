Home

“Mori incatenati contro Torre Pendente”, a Befana la sfida tra vernacolo livornese e pisano: “risate da schiantare”

3 Gennaio 2025

La Grande Disfida della Befana al Teatro Ordigno

Lunedì 6 gennaio 2025, alle ore 17:15, il Teatro Ordigno di Vada si prepara a ospitare un evento che promette scintille:

la Grande Disfida di Befana a colpi di vernacolo pisano e livornese.

Un confronto che affonda le radici nel campanilismo più autentico, dove Livorno e Pisa si sfidano, questa volta, sul terreno della comicità e della tradizione popolare.

Sul palco saliranno artisti d’eccezione come Aldo Corsi; Enrico Faggioni; Franco Bocci; Lorenzo Gremigni; Fabiano Cambule e Leonardo Ferri, pronti a dar vita a uno spettacolo che unirà risate e cultura locale.

Non mancheranno battute pungenti e frecciatine, tipiche del vivace spirito livornese, che non perde occasione per ricordare ai “cugini pisani” chi è il vero protagonista del Mar Tirreno.

Il vernacolo livornese si farà valere con tutta la sua esuberanza, portando in scena la tipica ironia e il sarcasmo che contraddistinguono la città labronica, mentre il pubblico sarà chiamato a decretare il vincitore di questa disfida epica.

Biglietti disponibili a 12 euro (intero) e 10 euro (ridotto). Per informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito www.teatroordigno.it o contattare la Pro Loco Vada al numero 0586 788373.

Un’occasione imperdibile per celebrare l’Epifania con un sorriso e un pizzico di sana rivalità tra due città che, pur divise, condividono la stessa passione per la tradizione e la cultura.

