Home

Eventi

Morozzi presenta: “Livornesi, sfilata storica tra i personaggi famosi di via Verdi”

Eventi

18 Novembre 2021

Morozzi presenta: “Livornesi, sfilata storica tra i personaggi famosi di via Verdi”

Livorno 18 novembre 2021

Livornesi spettacolo tra i personaggi famosi ed ospiti di Livorno, spettacolo in via Verdi

L’evento inizierà alle 16 del 20 novembre in via Verdi lato piazza Mazzini. Da lì un corteo di figuranti in costumi medioevali sfilerà lungo la via fino a piazza Cavour. Lungo il percorso passerà davanti alle saracinesche dei negozi realizzate da Antonio Morozzi che rappresentano i personaggi illustri di Livorno ed altri famosi legati alla nostra città.

Le parole di Antonio Morozzi

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin