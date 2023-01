Morso al volto da un cane, bambino di 6 anni elitrasportato al Meyer

Home

3 Gennaio 2023

Rio (isola d’Elba, Livorno) 3 gennaio 2023

Intorno alle ore una e mezzo in località Grassera nel Comune elbano di Rio, un bambino di 6 anni è stato soccorso e elitrasportato al Meyer di Firenze dopo essere stato morso da un cane di grossa taglia. Il fatto sarebbe avvenuto in casa di amici di famiglia per cause ancora da accertare

Il bambino di 6 anni è un piccolo turista tedesco ed ha riportato ferite da morsi al viso e alla fronte

Sul posto a prestare le prime cure al bambino prima di essere trasportato con il Pegaso, sono intervenuti i volontari con; l’ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Azzurra di Cavo e l’automedica da Portoferraio.



