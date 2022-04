Home

13 Aprile 2022

Morta soffocata con un sacchetto di plastica, mistero a Livorno

LIVORNO – 13 Aprile 2022

Tragedia e mistero in via Pio Alberto Del Corona, 84enne trovata morta in casa

Poco dopo le ore 08.30 di ieri, martedì 12 aprile, dei parenti dell’anziana donna hanno trovato l’84enne nel letto con un sacchetto in testa

Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto due ambulanze. I volontari della Croce Rossa hanno tentato di rianimare la donna, poi è giunta l’ambulanza dell’SVS con il medico del 118 che ha tentato di rianimarla per diverse volte per poi purtroppo doverne constatare il decesso

Da una prima ricostruzione sembra che l’anziana donna sia morta soffocata a causa del sacchetto sulla testa. Da una prima analisi della polizia, non risulterebbero infrazioni alla porta di casa e finestre. L’interno dell’abitazione era tutto in ordine.

Rimane per ora un mistero la causa della morte della donna. Le indagini sono state affidate al magistrato di turno che ha disposto l’autopsia sul corpo dell’84enne

