Morte della piccola Anna, l’US Livorno si stringe attorno a Nicolae Danko Ciobanu

10 Novembre 2022

Livorno 10 novembre 2022

Il cordoglio dell’Unione Sportiva Livorno 1935 per la scomparsa all’età di 8 anni di Anna, sorella del portiere degli juniores nazionali

La piccola Anna si è spenta ieri dopo una lunga lotta con una terribile malattia. La bambina (residente a Capoliveri, Idola d’Elba) aveva affrontato molte cure anche fuori dall’isola e in questi anni aveva conosciuto molti personaggi famosi e la sua storia, la sua forza ed il suo coraggio erano diventata un esempio per tanti, come ricorda il sindaco di Capoliveri

“Capoliveri oggi piange. Quando ti arrivano certe notizie, il mondo sembra fermarsi…non si trovano le parole adatte, quello che si prova é solo un gran dolore, un immenso vuoto. Piccola Anna, tu che hai insegnato a tutti noi cosa sono il coraggio e la forza. Piccola grande guerriera resterá con noi il tuo immenso sorriso e la tua gioia di vivere nonostante tutto”.

Oggi, nel giorno del lutto cittadino, con le bandiere a mezz’asta, uffici pubblici, scuole e attività chiuse, anche L’US Livorno 1935 si stringe nel dolore alla famiglia alla famiglia di Nicolae Danko Ciobanu e lo fa con queste parole:

“Una tragedia che ci lascia senza parole.

L’Unione Sportiva Livorno 1915 si stringe attorno a Nicolae Danko Ciobanu, portiere degli Juniores nazionali, per la scomparsa della sorellina Anna, 8 anni, stroncata da una tremenda malattia.

Tutta la società amaranto, a partire dal presidente Paolo Toccafondi, esprime le più sentite condoglianze a Nicolae e alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore.

Ciao piccola “

