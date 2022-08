Home

24 Agosto 2022

Livorno 24 agosto 2022 – Morte Denny Magina, i carabinieri: “Non ci sono indagini in corso per omicidio”

Gli accertamenti dei carabinieri per fare luce sulla morte di Denny Magina proseguono

Denny Magina è deceduto lunedì 22 agosto all’età di 29 anni in seguito a una caduta dal quarto piano di un edificio in via Giordano Bruno.

In questa immane tragedia famiglia e amici hanno subito iniziato a chiedere verità e giustizia per Denny, come dimostrato dalle scritte sullo striscione appeso nel luogo della tragedia

Si ipotizza il coinvolgimento di altre persone nella caduta del giovane, queste persone lo avrebbero spinto giù

I carabinieri che stanno indagando sul caso, anche se mantengono il massimo riserbo comunicano che non ci sono indagini in corso per omicidio.

