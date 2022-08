Home

29 Agosto 2022

Livorno 29 agosto 2022 – Morte Denny Magina: oggi l’autopsia, darà risposte utili al proseguimento delle indagini

Sarà effettuata oggi l’autopsia sul corpo di Denny Magina, il giovane 29enne deceduto lo scorso 22 agosto in via Giordano Bruno a Livorno dopo essere precipitato da un appartamento al 4° piano di un alloggio popolare occupato.

Si è parlato tanto in questi giorni sul caso della morte del giovane Denny e tante sono le domande. Tra queste la principale, com’è morto, la famiglia e gli amici chiedono verità e giustizia.

I risultati dell’autopsia daranno le prime risposte utili alle indagini dei carabinieri e si saprà se Denny è stato picchiato (come molti sostengono) prima di cadere dalla finestra.

Subito dopo l’autopsia, la salma sarà restituita ai familiari per il funerale. La vicinanza delle persone alla famiglia non si ferma; sul gruppo Facebook #giustiziaperDenny continuano ad arrivare post con richieste di verità sulla vicenda ed in città continuano ad essere esposti striscioni

