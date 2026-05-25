Home

Cronaca

Morte Denny Magina, su Gofundme una raccolta per le prossime spese processuali

Cronaca

25 Maggio 2026

Morte Denny Magina, su Gofundme una raccolta per le prossime spese processuali

Livorno 25 maggio 2026 Morte Denny Magina, su Gofundme una raccolta per le prossime spese processuali

L’appello della famiglia di Denny per sostenere le immense spese legali per i prossimi gradi di giudizio. Su gofundme parte la raccolta fondi

“Il 22 agosto 2022, la vita della nostra famiglia è cambiata per sempre.

Il nostro splendido ragazzo di 29 anni è stato trovato sull’asfalto dopo una caduta dal quarto piano di un palazzo a Livorno.

Da quel giorno la nostra famiglia ha vissuto nel dolore, cercando senza sosta la verità su una morte avvolta nell’ingiustizia.

Potete andare a cercare il fatto di cronaca nera sul web per capire la dinamica e farvi un’idea della vicenda, comunque, secondo la ricostruzione della procura e dei carabinieri Denny si trovava in quella stanza quando è nata una discussione.

Uno degli “occupanti” un cittadino straniero noto nel giro come (il pugile) gli avrebbe sferrato un violento pugno al volto, probabilmente facendogli perdere i sensi. A causa del colpo e dello stato di incoscienza, Denny è volato giu dalla finestra, morendo poco dopo a causa del terribile impatto sull’asfalto. Chi era nell’appartamento non ha chiamato i soccorsi, ma è scappato abbandonandolo a terra e tentando di spacciare la tragedia per suicidio.

Ovviamente non abbiamo mai creduto a questa cosa, Denny non si sarebbe mai suicidato. Era un ragazzo che amava vivere, e amato da tutti!

Pochi giorni fa, dopo 3 anni e 9 mesi dall’accaduto, c’è stata la sentenza di primo grado emessa a Livorno, con un’assoluzione che pesa come un macigno, è stata una doccia fredda. Ha lasciato dentro di noi, e in tutti coloro che hanno amato il nostro Denny, un senso profondo di impotenza e un vuoto immenso. Sentire quelle parole così distaccate in aula è stato un colpo durissimo per il nostro cuore di genitori. Ma noi non ci arrendiamo. Chi conosce la legge sa che questa brutta pagina non è affatto l’ultima: l’assoluzione in primo grado non è definitiva. La Procura ha il diritto di fare ricorso e la battaglia si sposterà davanti a nuovi giudici. La strada è ancora lunga, Da genitori, sappiamo nel profondo del nostro cuore e della nostra anima che Denny ormai è oltre, sta bene e ha perdonato. Ma c’è una differenza netta tra il piano spirituale e la necessaria giustizia terrena. Non possiamo lasciare che il male prevalga sul bene, permettendogli di distruggere tutto ciò che incontra sul suo cammino. L’atto di punire chi ha sbagliato è sacro: serve a proteggere la comunità e a mettere chi si è macchiato di un crimine nella condizione di riflettere, se lo vorra sui propri errori. Ma soprattutto per dare a Denny la giustizia che si merita!!

La giustizia degli uomini, purtroppo, ha un prezzo materiale altissimo. Le spese per i prossimi gradi di giudizio, i legali, i consulenti ecc sono un carico economico immenso, per questo motivo abbiamo deciso di aprire questa raccolta fondi. Vi chiediamo di fare quadrato attorno a noi.

Ogni singolo centesimo raccolto sarà utilizzato esclusivamente per sostenere le immense spese legali e processuali necessarie per affrontare i successivi gradi di giudizio.

Asciughiamoci le lacrime e continuiamo a combattere. Aiutateci a condividere questo link ovunque: portiamo la voce di Denny fino in fondo.

Grazie di cuore a chiunque donerà o condividerà. Per Denny, sempre”