Morte di Luigi Vagaggini, “l’Elba e la Toscana perdono grande esempio di uomo delle istituzioni”. Il cordoglio di Marco Landi (FdI)

Elba

23 Agosto 2025

“Con la morte di Luigi Vagaggini l’Elba, l’Amiata e la Toscana tutta perdono un uomo delle istituzioni, competente e retto, dedito al bene della comunità e del territorio e ispirato da valori solidi e autentici. Amiatino per nascita, elbano per una scelta di cuore, Vagaggini è stato sindaco di Marciana per 14 anni, contribuendone alla crescita e valorizzazione. Quindi l’incarico al ministero dell’Ambiente, poi 10 anni da primo cittadino nella natia Piancastagnaio, infine la guida del Parco Nazionale Museo delle Miniere dell’Amiata. Incarichi svolti sempre con straordinaria professionalità e capacità di dialogo. Alla moglie Maria Rosa e alle figlie

Patrizia e Chiara le mie più sincere condoglianze”.

Questo il messaggio di cordoglio del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Landi per la scomparsa di Luigi Vagaggini, attualmente Commissario straordinario del Parco delle miniere dell’Amiata, già sindaco di Piancastagnaio e, in precedenza, a lungo sindaco di Marciana sull’Isola d’Elba, recentemente alla guida del Parco Nazionale Museo delle Miniere dell’Amiata