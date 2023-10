Home

20 Ottobre 2023

Cecina (Livorno) 19 ottobre 2023 – Morte Don Reno Pisaneschi, Tenerini (FI): Enorme dispiacere, è stato un grande sacerdote

“Desidero esprimere profondo dispiacere e cordoglio per la morte di Don Reno Pisaneschi”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia di Cecina Chiara Tenerini, che sottolinea: “ Don Reno è stato un grande sacerdote, che ha portato avanti la propria missione in modo encomiabile per 75 anni, diventando un simbolo e un importantissimo punto di riferimento per la nostra città. Era stimato da tutti, credenti e non. Operava a Cecina dagli anni 50 come sacerdote al Duomo e cappellano dell’ospedale. E’ sempre stato in prima linea in numerose battaglia, specialmente in ambito sanitario. Sempre vicino ai giovani, ai bisognosi, a chiunque avesse necessità di una mano, ha prestato il proprio servizio con una dedizione totale. Ci mancherà moltissimo”.

