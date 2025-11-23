Home

Cronaca

Morte Loris Rispoli, Cgil Livorno: “Un uomo che ha saputo trasformare il dolore in impegno civile. Ciao Loris, la tua lotta continua”

Cronaca

23 Novembre 2025

Morte Loris Rispoli, Cgil Livorno: “Un uomo che ha saputo trasformare il dolore in impegno civile. Ciao Loris, la tua lotta continua”

Livorno 23 novembre 2025 Morte Loris Rispoli, Cgil Livorno: “Un uomo che ha saputo trasformare il dolore in impegno civile. Ciao Loris, la tua lotta continua”

La CGIL Livorno saluta con profonda commozione la scomparsa di Loris Rispoli, presidente del Comitato Moby Prince 140 e riferimento imprescindibile nella lunga battaglia per verità e giustizia sulla più grave tragedia della marineria civile italiana. Loris è stato, per oltre trent’anni, una voce limpida e determinata.

Un punto fermo per i familiari delle vittime, per la città di Livorno e per tutti coloro che hanno creduto nella necessità di fare luce su quella notte del 10 aprile 1991. La perdita atroce della sorella e il dolore che ne è seguito non hanno mai piegato la sua volontà: da quel giorno è iniziato il suo impegno instancabile, un percorso fatto di tenacia, dignità e coraggio. È stato un lottatore, capace di resistere ai silenzi, ai ritardi, alle omissioni.

Ogni giorno senza una risposta era una ferita che si riapriva, ma Loris restava saldo, avanzava un passo alla volta, costruendo una battaglia collettiva che ha dato voce a chi non l’aveva più. In questi ultimi anni la malattia lo aveva costretto al silenzio, un silenzio che per chi ha sempre combattuto dev’essere stato particolarmente duro. Eppure, anche lontano dalla scena pubblica, la sua presenza continuava a farsi sentire attraverso il lavoro che aveva messo in moto e attraverso la comunità che aveva contribuito a unire.

A Loris dobbiamo un impegno che non si spegne con la sua scomparsa. La sua determinazione, il suo esempio e la sua sete di verità continueranno ad accompagnarci nel cammino per ottenere piena giustizia per le 140 vittime del Moby Prince.

La CGIL Livorno si stringe con affetto e rispetto alla famiglia Rispoli, ai suoi compagni di battaglia e a tutta la cittadinanza che oggi piange un uomo che ha saputo trasformare il dolore in impegno civile.

Ciao Loris. La tua lotta continua.

Morte Loris Rispoli, Cgil Livorno: “Un uomo che ha saputo trasformare il dolore in impegno civile. Ciao Loris, la tua lotta continua”