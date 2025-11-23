Home

Cronaca

Morte Loris Rispoli, l’SVS: Simbolo di tenacia livornese

Cronaca

23 Novembre 2025

Morte Loris Rispoli, l’SVS: Simbolo di tenacia livornese

Livorno 23 novembre 2025 Morte Loris Rispoli, l’SVS: Simbolo di tenacia livornese

La SVS pubblica assistenza ricorda Loris Rispoli

Ciao Loris – simbolo di tenacia livornese

Oggi Livorno piange la scomparsa di un uomo che ha incarnato la forza, la determinazione e l’amore per la giustizia: Loris Rispoli, presidente del Comitato Moby Prince 140, ci ha lasciato dopo una lunga malattia, lasciando un vuoto profondo ma anche un’eredità morale incancellabile.

Accanto alla sua battaglia, ci ha sempre trovato presenti come SVS Pubblica Assistenza, ed oggi perdiamo un amico vero, una presenza costante, un compagno di lotte e di legalità.

La città, le famiglie del Moby Prince e la SVS gli devono molto. Il suo esempio, la sua tenacia resteranno, e ci guideranno ricordandoci che la verità non si cerca per noi stessi, ma per tutti.

Un abbraccio sincero e le nostre più sentite condoglianze agli amici e parenti di Loris Rispoli