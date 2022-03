Home

26 Marzo 2022

Morte sul lavoro a Livorno, PD: “sicurezza Rider necessita di adeguate tutele”

Livorno 26 marzo 2022

Esprimiamo il nostro sconcerto e dolore per la morte di William De Rose; rider morto a causa di un incidente stradale avvenuto durante una consegna.

Una nuova vittima sul lavoro che colpisce la nostra città.

Dobbiamo mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; soprattutto sulle nuove tipologie di lavoro come quello del rider, che necessita di adeguate tutele.

Ognuno deve fare la propria parte e per questo motivo condividiamo la proposta della Cgil di aprire, a livello comunale, un tavolo istituzionale per individuare le azioni più adeguate per ridurre i rischi e tutelare i lavoratori. Ai familiari e agli amici di William De Rose vanno le nostre più sentite condoglianze.



Partito Democratico

Unione Comunale di Livorno

