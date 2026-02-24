Home

Cronaca

Morte sul lavoro in porto a Livorno, il cordoglio di sindacati e politica

Cronaca

24 Febbraio 2026

Morte sul lavoro in porto a Livorno, il cordoglio di sindacati e politica

Livorno 24 febbraio 2026

A seguito della tragedia avvenuta in porto nel primo pomeriggio di oggi riportiamo i comunicati di cordoglio e le note di sindacati e forze politiche

Il messaggio di cordoglio del sindaco Luca Salvetti e della Giunta Comunale per la scomparsa del giovane lavoratore deceduto nel pomeriggio di oggi in porto a Livorno.

“Esprimo a nome mio e della Giunta Comunale sincero cordoglio per la scomparsa di un giovane che ha perso la vita nel pomeriggio di oggi mentre stava svolgendo il suo lavoro in porto. La dinamica dell’incidente che ha causato la sua morte è al vaglio degli inquirenti. Nei prossimi giorni la situazione sarà più chiara. Nel frattempo ci stringiamo attorno ai familiari e agli amici del giovane lavoratore”.

Tragedia nel porto di Livorno, il cordoglio del Presidente dell’AdSP, Davide Gariglio

“A nome di tutta la comunità portuale di Livorno e di tutti i dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, intendiamo esprimere l’immenso dolore e la più profonda vicinanza ai familiari e ai colleghi del conducente della pilotina in servizio in porto, deceduto questo pomeriggio a causa di un incidente le cui cause sono ancora in fase di accertamento”. Queste le parole del presidente dell’AdSP, Davide Gariglio, in merito all’immane tragedia che ha colpito il porto e una categoria, quella dei piloti, che ogni giorno svolge il proprio lavoro con profonda dedizione e spirito di abnegazione.

Marco Chiuppesi

Segretario Federazione Livornese Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

La Federazione livornese di Rifondazione Comunista esprime profondo cordoglio per la morte del giovane lavoratore che stava svolgendo il proprio servizio in mare di fronte al porto.Di fronte all’ennesima tragedia sul lavoro ci stringiamo alla famiglia, ai colleghi e all’intera comunità portuale colpita da una perdita dolorosa e inaccettabile. Il lavoro non può continuare a costare la vita: sicurezza, prevenzione e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori devono tornare ad essere una priorità assoluta.

Auspichiamo che venga fatta rapidamente piena luce sulla dinamica dell’accaduto; serve comunque che si rafforzino diritti e controlli affinché simili tragedie non si ripetano.

Alla famiglia e ai compagni di lavoro va la nostra solidarietà e vicinanza. Per Livorno è una bruttissima giornata. Noi siamo pieni di rabbia e tristezza.

Gruppo consiliare M5S Toscana

Con profondo sgomento apprendiamo del tragico incidente in cui ha perso la vita un giovane operaio di 30 anni presso il porto di Livorno. In questo momento di lutto, esprimiamo le nostre condoglianze e la nostra vicinanza alla famiglia della vittima e ai colleghi.

Così i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Luca Rossi Romanelli e Irene Galletti.

CGIL Livorno

Apprendiamo con profondo dolore la notizia di un morto sul lavoro nel porto di Livorno. Siamo sconcertati e pieni di rabbia. Per la città di Livorno si tratta infatti della seconda morte sul lavoro nel giro di un mese. Una tragedia che si ripete. Un altro terribile colpo per tutta la città.

L’auspicio è che si faccia al più presto chiarezza sulla precisa dinamica dell’accaduto.

Una volta accertate le cause di quanto avvenuto, sarebbe opportuno aprire una riflessione a 360 gradi che coinvolga anche la Direzione Marittima su come migliorare la sicurezza del lavoro presso lo scalo labronico.

Ai familiari, ai colleghi e agli amici della vittima le più sentite condoglianze di tutta la Cgil Livorno.

Cgil Livorno

Provincia di Livorno

Incidente al Porto di Livorno

Presidente Scarpellini: “Un’altra morte sul lavoro che ci lascia attoniti”

La presidente della Provincia, Sandra Scarpellini appresa la notizia dell’incidente che si è verificato nel porto di Livorno, dove uno dei piloti in servizio ha perso la vita, esprime profonda commozione e vicinanza alla famiglia e ai colleghi del pilota deceduto.

“Esprimo a nome della Provincia di Livorno il più profondo cordoglio per il giovane lavoratore che ha perso la vita oggi. Un’altra morte sul lavoro che ci lascia attoniti e che ancora una volta ci richiama alla necessità di vigilare sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Attendiamo con fiducia gli accertamenti sull’incidente da parte delle autorità preposte e ci stringiamo ai familiari e a tutta la comunità portuale in questo momento di profondo lutto”.

Tragedia nel porto di Livorno, Franchi (PD): “Cordoglio alla famiglia. Le istituzioni aumentino controlli e strumenti di prevenzione”

«Abbiamo appreso con profondo dolore la notizia della morte sul lavoro avvenuta nel porto di Livorno. A nome del gruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale e del partito di Livorno, e personalmente, esprimo il più sentito cordoglio di tutta la comunità democratica che rappresento. Di fronte a simili tragedie, al momento, ci stringiamo con commozione attorno alla famiglia della giovane vittima, ai colleghi e a tutta la comunità portuale livornese. Sebbene sia necessario attendere che vengano accertate le dinamiche e le cause dell’accaduto, resta l’urgenza di un impegno corale. È fondamentale che le istituzioni, davanti a un’ulteriore tragedia sul lavoro, rispondano con determinazione: è necessario fare un punto sulla qualità dei controlli e delle procedure, potenziando gli strumenti di prevenzione affinché in futuro simili drammi non debbano più ripetersi. La sicurezza dei lavoratori deve essere la nostra priorità assoluta».

Così Alessandro Franchi, consigliere regionale del Partito Democratico, commenta il drammatico incidente avvenuto oggi nel porto Labronico.

Livorno, Tenerini (FI): “Dolore e sgomento per la tragedia al porto. Vicinanza alla famiglia del conduttore della pilotina scomparso”

La tragedia avvenuta nel primo pomeriggio all’imboccatura del porto di Livorno, con il ribaltamento di una pilotina e la morte del conduttore delle pilotina in servizio, ci lascia attoniti e profondamente addolorati.

Un professionista del mare ha perso la vita mentre svolgeva il proprio lavoro, un lavoro fatto di responsabilità, competenza e dedizione al servizio della sicurezza della navigazione e del nostro scalo portuale.

In attesa che le autorità competenti facciano piena luce sulle cause dell’accaduto, esprimo la mia più sincera vicinanza alla famiglia, ai colleghi e a tutta la comunità portuale, oggi colpita da un dolore che è dell’intera città.

Il porto è il cuore pulsante di Livorno. Quando si spegne una vita tra quelle banchine, non è solo una tragedia individuale, è una ferita collettiva.

A nome mio e di Forza Italia, il cordoglio più profondo e il rispetto per chi ogni giorno lavora in mare affrontando rischi e responsabilità che spesso diamo per scontati.

Onorevole Chiara Tenerini

Segretario provinciale Forza Italia Livorno

Morto sul lavoro a Livorno, Paolo Capone, leader UGL: “Una piaga che non possiamo più tollerare”

“Esprimo profondo cordoglio e la vicinanza dell’UGL alla famiglia del lavoratore di 30 anni che ha perso la vita all’interno del porto di Livorno in seguito al ribaltamento di una pilotina dopo lo scontro con un’altra imbarcazione.

Un dramma che ci addolora e richiama tutti a un’assunzione di responsabilità. Le morti sul lavoro continuano a rappresentare una vera e propria piaga sociale. Non è più accettabile assistere al ripetersi di simili tragedie.

È necessario rafforzare con decisione le attività di prevenzione, intensificare i controlli e investire nella formazione e nella cultura della sicurezza. Solo attraverso un impegno concreto e condiviso tra istituzioni e parti sociali si può contrastare efficacemente un fenomeno che svilisce la dignità del lavoro e rappresenta una sconfitta per tutti.

Servono azioni concrete e immediate per tutelare i lavoratori e garantire che nessuno perda la vita mentre svolge il proprio lavoro”. Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, e Giuseppe Dominici, Segretario Regionale UGL Toscana, in merito all’incidente sul lavoro in cui ha perso la vita un lavoratore di 30 anni all’interno del porto di Livorno.