“Morti improvvise tutti i giorni, non chiudere gli occhi”, partita la campagna di sensibilizzazione di Libertà Livorno

16 Luglio 2023

Livorno 16 luglio 2023 – “Morti improvvise tutti i giorni, non chiudere gli occhi”, partita la campagna di sensibilizzazione di Libertà Livorno

Gabriele Nannetti di Libertà Livorno un’associazione che parla di cose scomode di cui gli altri sembrano non parlare.

Libertà Livorno presenta la sua campagna di affissione in città per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle morti improvvise che avvengono tutti i giorni.

“Nel 2020 e nel 2021 le morti sono state attribuite al covid, poi c’è stato un cambio; sono aumentate le morti di generici malori.

Ancora più preoccupante è che la mortalità (e anche l’eccesso di mortalità) sia incrementata nel 2022 rispetto al 2021. Tutti riconoscono che l’incidenza della COVID si sia ridotta, seppur di poco. Lo dimostrano i dati sulla mortalità COVID, che è calata di 9414 decessi nel 2022 rispetto al 2021. E allora come mai sono morte 5004 persone in più nel 2022? Se sommiamo questi dati otteniamo 9414+5004=14.418, che sono i morti in più nel 2022 per cause estranee alla COVID.

Di cosa sono morte queste persone? Bisogna che le autorità sanitarie se lo domandino e che trovino risposta per mettervi rimedio”.

Sul sito di Libertà Livorno (clicca qui) potrai trovare dati e approfondimenti sul tema

