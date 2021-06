Home

Cronaca

Morti sul lavoro, il PD Livorno lascerà un fiore alla terrazza Mascagni

Cronaca

2 Giugno 2021

Morti sul lavoro, il PD Livorno lascerà un fiore alla terrazza Mascagni

Livorno 2 giugno 2021

Giovedì 3 giugno alle ore 18:30 una delegazione del Partito Democratico, dei Giovani Democratici e della Conferenza delle donne lascerà un fiore in Terrazza Mascagni per ricordare Luana D’Orazio; la lavoratrice e madre scomparsa tragicamente un mese fa in provincia di Prato.

Con questo gesto, vogliamo tenere viva la sua memoria e di tutte le vite spezzate prima del tempo sul posto di lavoro.

Nel rispetto della normativa emergenziale anticovid, invitiamo esponenti di tutte le forze politiche, sindacali, di categoria e semplici cittadini a partecipare.

Ora e sempre, sicurezza sul lavoro.

Partito Democratico Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin