15 Dicembre 2022

Mostra Banksy, Luca Salvetti: “Un’altra grande mostra approda a Livorno”

Livorno 15 dicembre 2022 – Mostra Banksy, Luca Salvetti: “Un’altra grande mostra approda a Livorno”

Un’altra grande mostra approda a Livorno nella splendida cornice del Museo della Città ai Bottini dell’Olio.

Dopo Modigliani che ha registrato 110mila presenze in tre mesi, Livorno ospita le opere del maggiore esponente mondiale della Street Art, l’artista Banksy, la cui identità è sconosciuta, anche se si presuppone che sia inglese e sia nato a Bristol nel 1974. Banksy ha un grande appeal sui giovani e sono certo che molti di loro si recheranno a visitare la mostra.

Proprio per questo l’Amministrazione Comunale ha deciso di organizzare, a corollario della mostra, una serie di eventi che coinvolgano giovani, appassionati di street art e gallerie cittadine.

Si può ormai dire che la città di Livorno ha una tradizione consolidata di Street Art, visto che i muri dei quartieri della Venezia, Pontino, Borgo e anche via Roma, sono decorati con splendide opere alcune commissionate, altre improvvisate da artisti sconosciuti che esprimono la propria interiorità e la profondità dell’animo umano usando l’arte di strada come mezzo di espressione visiva.

Con la mostra dedicata a Banksy, siamo di fronte alle opere di un artista che, dagli anni 2000, ha saputo cogliere, con genialità e grande intuizione, i codici comunicativi della cultura di massa, usando come tematiche centrali le atrocità della guerra, il consumismo, il maltrattamento degli animali e l’inquinamento e utilizzando con ironia varie tipologie di soggetti umani e animali.

La mostra di Banksy al Museo della Città è stata fortemente voluta dalla Giunta che ha accolto la proposta dell’assessore alla Cultura Simone Lenzi come per la mostra di Modigliani. Una intuizione sicuramente fortunata che porterà a Livorno molti visitatori, soprattutto giovani, e sarà la protagonista del Natale 2022 e chissà che non riservi sorprese!

Luca Salvetti, sindaco di Livorno

