Mostra di Modì e Agenzia delle Entrate, Salvetti” faremo istanza di annullamento, accordo internazionale rispettato”

21 Marzo 2022

Livorno 21 marzo 2022

In consiglio comunale il Sindaco Luca Salvetti interviene in merito alla vicenda della mostra di Modigliani e la richiesta di 800 mila euro da parte dell’erario

“Su questa vicenda ci sono due versanti totalmente distinti, c’è il versante tecnico amministrativo che vede i nostri dirigenti della ragioneria e dell’avvocatura lavorare con professionalità insieme al professionista esperto in materia di diritto tributario che abbiamo individuato, il percorso da fare

L’amministrazione sulla base della convenzione siglata dal Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni di imposte in materia tributaria sul reddito e prevenire le evasioni fiscali intende rivolgere istanza di annullamento in autotutela all’Agenzia delle Entrate poichè l’accordo internazionale è stato pienamente rispettato nell’operazione.

Segnalo che questo accordo internazionale, per chi viole controllare è stato siglato nel gennaio del 1995 dal governo Berlusconi che ha pensato di poter aprire un percorso con gli Emirati Arabi e stabilire determinati rapporti su questo fronte con questo paradiso fiscale così come lo chiama il consigliere comunale Andrea Romiti di Fratelli d’Italia

Andate a chiedere ad uno dei leader del vostro raggruppamento il perchè di questa convenzione internazionale che è legge ed è un riferimento normativo assolutamente vigente a cui facciamo ed abbiamo fatto riferimento

La convenzione si applica a tutte le imposte sul reddito e a tutti i soggetti dei due stati ed è quello il dettato normativo di riferimento al quale ci siamo attenuti.

Detto questo, in questo lavoro degli uffici si punta sull’inquadramento giuridico tra il Comune e istituto Restellini, l’inquadramento contabile dell’operazione, nel trattamento fiscale ai fini dell’iva e al trattamento fiscale ai fini dell’imposta sui redditi

L’affidamento all’istituto Restellini è stato inquadrato in forza degli atti adottati dal Comune di Livorno come un appalto pubblico di un servizio per il quale è stato acquisito un cid. Il contenuto del contratto consiste nell’acquisto da parte del Comune della produzione e organizzazione della mostra per il centenario della morte di Modigliani

L’istituto Restellini è una società commerciale estera che in questo affidamento svolge una tipica attività di impresa provvedendo all’esecuzione di un insieme di attività

Quali erano queste attività: La progettazione e realizzazione della mostra, la cura del prestito delle opere. Per curare la mostra questa amministrazione ha stipulato un contratto con il dottor Risaliti che è il direttore del museo del 900 di Firenze e quindi il curatore della mostra era Risaliti

Ai fini Iva l’operazione è stata considerata sulla base che il Comune opera come regime di impresa e soggetto non residente. Le fatture sono state pagate integrando l’importo dovuto con il valore dell’iva ordinaria al 22%

Dal punto di vista del trattamento fiscale i redditi di Restellini sono stati inquadrati come redditi di impresa ai sensi dell’articolo 23 del tuir per l’applicazione dell’imposta ai non residenti

Chiudo

