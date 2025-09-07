Mostra Fattori, gli eventi collaterali fino all’11 gennaio 2026
Livorno, 7 settembre 2025 Mostra Fattori, gli eventi collaterali fino all’11 gennaio 2026
Si è aperta al pubblico a villa Mimbelli, Livorno, la mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”, a cura di Vincenzo Farinella.
Qui tutte le info: https://www.museofattori.
L’evento sarà arricchito da un vasto programma di iniziative collaterali (conferenze, visite guidate a tema, concerti) che accompagneranno gli appassionati del maestro macchiaiolo fino alla chiusura dell’esposizione, prevista per l’11 gennaio 2026.
Di seguito e in allegato il programma delle iniziative, titolo “W Fattori”.
PROGRAMMA DI INIZIATIVE COLLATERALI ALLA MOSTRA “GIOVANNI FATTORI.UNA RIVOLUZIONE IN PITTURA”
Domenica 7 settembre
Green Trek
Parco di Villa Mimbelli ore 10.00
a cura di Irene Strati
visita guidata a partenza garantita
orari:11.00 e 17.30
Domenica 14 settembre
Dal quadro al racconto
Granai di Villa Mimbelli ore 10,30/13,00 – 15.30/18.00
a cura della Scuola Carver
visita guidata a partenza garantita
orari:11.00 e 17.30
Venerdi 19 settembre
Librarti
Museo Fattori ore 16.30
Presentazione del catalogo della mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura
Domenica 21 settembre
Disegnare dal vivo Fattori
Museo Fattori ore 10.30/12.30
a cura della Fondazione Trossi-Uberti
Piccoli artisti crescono
Museo Fattori ore 16.00
Visita guidata interattiva per adulti e bambini
Laboratorio d’arte en plein air
visita guidata a partenza garantita
orari:11.00 e 17.30
Giovedì 25 settembre
Librarti
Museo Fattori ore 16.30
Presentazione del volume
Anna Franchi “Giovanni Fattori. Studio biografico”
Ristampa a cura di Elisabetta De Troja
Domenica 28 settembre
Workshop di cianotipia botanica
Parco di Villa Mimbelli
a cura di Laura Sgherri
orari: 10.30-11.30 / 15.00-16.00 / 16.00-17.00
visita guidata a partenza garantita
orari:11.00 e 17.30
Venerdì 3 ottobre
Librarti
Museo Fattori ore 16.30
Presentazione del volume
Giuliano Matteucci “Fattori. Catalogo ragionato delle opere”
Domenica 5 ottobre
Giocando con Fattori
Museo Fattori ore 16.00
Visita guidata interattiva adulti e bambini
Laboratorio d’arte en plein air
visita guidata a partenza garantita
orari:11.00 e 17.30
Giovedì 9 ottobre
Librarti
Museo Fattori ore 16.30
Presentazione in anteprima del volume “I luoghi di
Giovanni Fattori a Livorno”
Domenica 12 ottobre
Melodie su tela
Museo Fattori ore 17.30
Visita guidata con momenti musicali
Venerdi 17 settembre
Librarti
Museo Fattori ore 16.30
Parole dipinte. Le lettere di Fattori tra arte e vita
Domenica 19 ottobre
Le acqueforti di Giovanni Fattori
Museo Fattori ore 10.30/12.30
a cura della Fondazione Trossi-Uberti
Giocando con Fattori
Museo Fattori ore 16.00
Visita guidata interattiva per bambini
Percorso animato alla ricerca di dettagli ed indizi per risolvere un misterioso enigma al Museo
visita guidata a partenza garantita
orari:11.00 e 17.30
Domenica 26 ottobre
Mani e Voce per un cappello
Granai di Villa Mimbelli ore 15.30/17.30
A cura di Rinaldelli Modisteria dal 1930, Livorno
Passeggiata con il maestro
Museo Fattori ore 17.30
Visita guidata in compagnia della guida e di un attore nei panni di G. Fattori
Domenica 2 novembre
Giocando con Fattori
Museo Fattori ore 16.00
Visita guidata interattiva per adulti e bambini
Narrazione animata di storie legate ad opere d’arte o ad artisti famosi
Domenica 9 novembre
Benvenuti in Villa
Museo Fattori ore 17.00
Visita guidata tra aneddoti, curiosità e piccoli racconti di Enrichetta Rodocanacchi e Francesco Mimbelli
Duo di chitarre
Museo Fattori ore 17.00
Niccolò Chiaramonti e Michelangelo Salvini
a cura del Conservatorio Mascagni
Domenica 16 novembre
Disegnare dal vivo Fattori
Museo Fattori ore 10.30/12.30
a cura della Fondazione Trossi-Uberti
Giocando con Fattori
Museo Fattori ore 16.00
Visita guidata interattiva per adulti e bambini
Attività teatrali o mimiche ispirate alle opere
visita guidata a partenza garantita
orari:11.00 e 17.30
Domenica 23 novembre
Passeggiata con il maestro
Museo Fattori ore 17.30
Visita guidata in compagnia della guida e di un attore nei panni di G. Fattori
Domenica 30 novembre
Duo di chitarre
Museo Fattori ore 17.00
Niccolò Chiaramonti e Michelangelo Salvini
a cura del Conservatorio Mascagni
Annullo Filatelico
in occasione della festa della Toscana
visita guidata a partenza garantita
orari:11.00 e 17.30
Domenica 7 dicembre
Giocando con Fattori
Museo Fattori ore 16.00
Visita guidata interattiva per adulti e bambini
Attività immersiva per vivere l’arte attraverso tatto, udito, olfatto e gusto
visita guidata a partenza garantita
orari:11.00 e 17.30
Domenica14 dicembre
Le acqueforti di Giovanni Fattori
Museo Fattori ore 10.30/12.30
a cura della Fondazione Trossi-Uberti
Melodie su tela
Museo Fattori ore 17.30
Visita guidata con momenti musicali
Domenica 21 dicembre
RECITAL PIANISTICO
Granai di Villa Mimbelli ore 18.00
Sara Palminteri
a cura del Conservatorio Mascagni
visita guidata a partenza garantita
orari:11.00 e 17.30
Domenica 28 dicembre
Benvenuti in Villa
Museo Fattori ore 17.30
Visita guidata tra aneddoti, curiosità e piccoli racconti di Enrichetta Rodocanacchi e Francesco Mimbelli
Domenica 4 gennaio 2026
Giocando con Fattori
Museo Fattori ore 16.00
Visita guidata interattiva per adulti e bambini
visita guidata a partenza garantita
orari:11.00 e 17.30
Domenica 11 gennaio 2026
TRIO VIOLINO, VIOLONCELLO E PIANOFORTE
Granai di Villa Mimbelli ore 18.00
a cura del Conservatorio di Musica Mascagni
Alessio Mannelli, violino
Giulia Casini, violoncello
Luigi Traino, pianoforte
visita guidata a partenza garantita
orari:11.00 e 17.30
Per tutta la durata della mostra il sabato è prevista la
visita guidata a partenza garantita
orari:11.00 e 17.30