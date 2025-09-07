Eventi 7 Settembre 2025

Mostra Fattori, gli eventi collaterali fino all’11 gennaio 2026

Si è aperta al pubblico a villa Mimbelli, Livorno, la mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”, a cura di Vincenzo Farinella.

Qui tutte le info: https://www.museofattori.livorno.it/

L’evento sarà arricchito da un vasto programma di iniziative collaterali (conferenze, visite guidate a tema, concerti) che accompagneranno gli appassionati del maestro macchiaiolo fino alla chiusura dell’esposizione, prevista per l’11 gennaio 2026.

Di seguito e in allegato il programma delle iniziative, titolo “W Fattori”.

 

PROGRAMMA DI INIZIATIVE COLLATERALI ALLA MOSTRA “GIOVANNI FATTORI.UNA RIVOLUZIONE IN PITTURA”

 

 

Domenica 7 settembre

Green Trek

Parco di Villa Mimbelli ore 10.00

a cura di Irene Strati

 

visita guidata a partenza garantita

orari:11.00 e 17.30

 

Domenica 14 settembre

Dal quadro al racconto

Granai di Villa Mimbelli ore 10,30/13,00 – 15.30/18.00

a cura della Scuola Carver

 

visita guidata a partenza garantita

orari:11.00 e 17.30

 

Venerdi 19 settembre

Librarti

Museo Fattori ore 16.30

Presentazione del catalogo della mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura

 

Domenica 21 settembre

Disegnare dal vivo Fattori

Museo Fattori ore 10.30/12.30

a cura della Fondazione Trossi-Uberti

 

Piccoli artisti crescono

Museo Fattori ore 16.00

Visita guidata interattiva per adulti e bambini

Laboratorio d’arte en plein air

 

visita guidata a partenza garantita

orari:11.00 e 17.30

 

Giovedì 25 settembre

Librarti

Museo Fattori ore 16.30

Presentazione del volume

Anna Franchi “Giovanni Fattori. Studio biografico”

Ristampa a cura di Elisabetta De Troja

 

Domenica 28 settembre

Workshop di cianotipia botanica

Parco di Villa Mimbelli

a cura di Laura Sgherri

orari: 10.30-11.30 / 15.00-16.00 / 16.00-17.00

 

visita guidata a partenza garantita

orari:11.00 e 17.30

 

Venerdì 3 ottobre

Librarti

Museo Fattori ore 16.30

Presentazione del volume

Giuliano Matteucci “Fattori. Catalogo ragionato delle opere”

 

Domenica 5 ottobre

Giocando con Fattori

Museo Fattori ore 16.00

Visita guidata interattiva adulti e bambini

Laboratorio d’arte en plein air

 

visita guidata a partenza garantita

orari:11.00 e 17.30

 

Giovedì 9 ottobre

Librarti

Museo Fattori ore 16.30

Presentazione in anteprima del volume “I luoghi di

Giovanni Fattori a Livorno”

 

Domenica 12 ottobre

Melodie su tela

Museo Fattori ore 17.30

Visita guidata con momenti musicali

 

Venerdi 17 settembre

Librarti

Museo Fattori ore 16.30

Parole dipinte. Le lettere di Fattori tra arte e vita

 

Domenica 19 ottobre

Le acqueforti di Giovanni Fattori

Museo Fattori ore 10.30/12.30

a cura della Fondazione Trossi-Uberti

 

Giocando con Fattori

Museo Fattori ore 16.00

Visita guidata interattiva per bambini

Percorso animato alla ricerca di dettagli ed indizi per risolvere un misterioso enigma al Museo

 

visita guidata a partenza garantita

orari:11.00 e 17.30

 

Domenica 26 ottobre

Mani e Voce per un cappello

Granai di Villa Mimbelli ore 15.30/17.30

A cura di Rinaldelli Modisteria dal 1930, Livorno

 

Passeggiata con il maestro

Museo Fattori ore 17.30

Visita guidata in compagnia della guida e di un attore nei panni di G. Fattori

 

 

Domenica 2 novembre

Giocando con Fattori

Museo Fattori ore 16.00

Visita guidata interattiva per adulti e bambini

Narrazione animata di storie legate ad opere d’arte o ad artisti famosi

 

Domenica 9 novembre

Benvenuti in Villa

Museo Fattori ore 17.00

Visita guidata tra aneddoti, curiosità e piccoli racconti di Enrichetta Rodocanacchi e Francesco Mimbelli

 

Duo di chitarre

Museo Fattori ore 17.00

Niccolò Chiaramonti e Michelangelo Salvini

a cura del Conservatorio Mascagni

 

Domenica 16 novembre

Disegnare dal vivo Fattori

Museo Fattori ore 10.30/12.30

a cura della Fondazione Trossi-Uberti

 

Giocando con Fattori

Museo Fattori ore 16.00

Visita guidata interattiva per adulti e bambini

Attività teatrali o mimiche ispirate alle opere

 

visita guidata a partenza garantita

orari:11.00 e 17.30

 

Domenica 23 novembre

Passeggiata con il maestro

Museo Fattori ore 17.30

Visita guidata in compagnia della guida e di un attore nei panni di G. Fattori

 

Domenica 30 novembre

Duo di chitarre

Museo Fattori ore 17.00

Niccolò Chiaramonti e Michelangelo Salvini

a cura del Conservatorio Mascagni

 

Annullo Filatelico

in occasione della festa della Toscana

 

visita guidata a partenza garantita

orari:11.00 e 17.30

 

Domenica 7 dicembre

Giocando con Fattori

Museo Fattori ore 16.00

Visita guidata interattiva per adulti e bambini

Attività immersiva per vivere l’arte attraverso tatto, udito, olfatto e gusto

 

visita guidata a partenza garantita

orari:11.00 e 17.30

 

Domenica14 dicembre

Le acqueforti di Giovanni Fattori

Museo Fattori ore 10.30/12.30

a cura della Fondazione Trossi-Uberti

 

Melodie su tela

Museo Fattori ore 17.30

Visita guidata con momenti musicali

 

Domenica 21 dicembre

RECITAL PIANISTICO

Granai di Villa Mimbelli ore 18.00

Sara Palminteri

a cura del Conservatorio Mascagni

 

visita guidata a partenza garantita

orari:11.00 e 17.30

 

Domenica 28 dicembre

Benvenuti in Villa

Museo Fattori ore 17.30

Visita guidata tra aneddoti, curiosità e piccoli racconti di Enrichetta Rodocanacchi e Francesco Mimbelli

 

Domenica 4 gennaio 2026

Giocando con Fattori

Museo Fattori ore 16.00

Visita guidata interattiva per adulti e bambini

 

visita guidata a partenza garantita

orari:11.00 e 17.30

 

Domenica 11 gennaio 2026

TRIO VIOLINO, VIOLONCELLO E PIANOFORTE

Granai di Villa Mimbelli ore 18.00

a cura del Conservatorio di Musica Mascagni

Alessio Mannelli, violino

Giulia Casini, violoncello

Luigi Traino, pianoforte

 

visita guidata a partenza garantita

orari:11.00 e 17.30

Per tutta la durata della mostra il sabato è prevista la

visita guidata a partenza garantita

orari:11.00 e 17.30

