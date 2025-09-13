Home

13 Settembre 2025

Livorno, 13 settembre 2025 Mostra Fattori, nei fine settimana di settembre il museo chiuderà alle 22

Per tutto il mese di settembre, dal venerdì alla domenica, il Museo Fattori, che dal 6 settembre scorso ospita la grande mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura” con la quale Livorno celebra il Maestro macchiaiolo nel bicentenario dalla sua nascita, sarà aperto fino alle ore 22.

Proseguono, anche in questo fine settimana, le iniziative a corollario della mostra retrospettiva che omaggia il grande artista. Di seguito gli appuntamenti:

Sabato 13 e domenica 14 settembre, Musei civici

visite guidate a partenza garantita: (costo 3€ oltre al biglietto d’ingresso alla mostra su Fattori o al Museo della Città)

• ore 17.00, Museo della Città – visita guidata alla Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna

• ore 11.00 e 17:30, Museo Fattori – visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura.

Domenica 14 settembre, Granai di Villa Mimbelli, ore 10:30 – 13.00 / 15:30 – 18:00

Dal quadro al racconto

attività a cura di Scuola Carver. Workshop di scrittura per adulti evento gratuito, prenotazione obbligatoria info@scuolacarver.it

Info: scuolacarver.it

GIOVANNI FATTORI. UNA RIVOLUZIONE IN PITTURA

dal 6 settembre 2025 all’11 gennaio 2026

a cura di Vincenzo Farinella

La mostra è promossa e organizzata dal Comune di Livorno in collaborazione con l’Istituto “Matteucci” di Viareggio, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e il contributo di Fondazione Piacenza.

Main sponsor Fondazione Livorno e Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Sponsor Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci ScpA, sponsor tecnico Howden SpA.

ORARI

da martedì a domenica: 10.00 – 19.00, festivi sempre aperto

nel mese di settembre, da venerdì a domenica, apertura straordinaria

fino alle 22.00

