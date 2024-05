Home

24 Maggio 2024

Mostra Nicola Vukich, visite guidate al Museo della Città

Livorno, 24 maggio 2024 – Domani, sabato 25, e domenica 26 maggio alle ore 17.30 proseguono le visite guidate tematiche a partenza garantita per scoprire la mostra Nicola Vukich (1972-2023) “In memoria” (fino al 28 luglio) e la rinnovata sezione contemporanea del Museo della Città di Livorno.

La mostra temporanea sull’artista livornese Nicola Vukich espone un cospicuo nucleo di opere che dà conto della sua produzione visuale – come le serie Tam tam, Mirrors, Crystals, Streets of Town, Soccer players, Baobab e Acquariums – letteraria e musicale, attraverso un allestimento che si snoda per inserti lungo il percorso della sezione contemporanea del Museo.

La visita guidata si arricchirà ulteriormente con il focus di questa settimana, che vede tornare protagonista Gianfranco Baruchello (Livorno, 1924 – Roma, 2023), con un approfondimento legato alle opere esposte, alcune delle quali conservate a lungo nei depositi.

Gianfranco Baruchello ha vissuto e lavorato tra Roma e Parigi e nella sua prolifica attività di ricerca ha attraversato le principali tendenze del secondo dopoguerra, dalla Pop Art all’Arte Concettuale. Dalla fine degli anni ’50 ha scelto di esprimersi utilizzando differenti linguaggi: pittura, installazione, cinema, scultura e pratiche performative.

Orari Museo della Città di Livorno: dal martedì alla domenica 10.00-19.00. Chiuso il lunedì

Biglietti: Intero 5 euro, ridotto 3 euro, ridotto scuole 3.

Visita guidata gruppi (max 25 persone): costo 30 euro;