Mostra su Fattori, festeggiato il 10.000° visitatore, arriva da Cecina

20 Ottobre 2025

Livorno 20 ottobre 2025

La mostra dedicata a Giovanni Fattori continua a conquistare pubblico e consenso. In poco più di un mese dall’apertura, l’esposizione ha superato la soglia dei 10 mila visitatori, confermandosi come uno degli eventi culturali più amati dell’autunno.

Il traguardo è stato raggiunto oggi pomeriggio, intorno alle 17, con l’ingresso al museo di Antonella Cateni, arrivata da Cecina. Per celebrare l’importante risultato, il sindaco Luca Salvetti e l’assessora alla Cultura Angela Rafanelli hanno premiato simbolicamente la visitatrice durante una breve cerimonia festosa.

Un riconoscimento che testimonia il successo di una mostra capace di raccontare, con sguardo contemporaneo, la forza e l’attualità dell’opera di uno dei grandi maestri macchiaioli livornesi.