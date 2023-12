Home

16 Dicembre 2023

Mostra su Leonardo da Vinci: aperta la prevendita dei biglietti

Livorno 16 dicembre 2023 – Mostra su Leonardo da Vinci: aperta la prevendita dei biglietti

Si è aperta la prevendita dei biglietti per la mostra “Leonardo da Vinci. Bellezza e invenzione” che si terrà al Museo della Città di Livorno dal 21 dicembre al 1° aprile 2024 (vernissage il 20 dicembre alle ore 17.00)

E’ possibile acquistare i biglietti sia sia fisicamente alla biglietteria del Museo della Città, piazza del Luogo Pio che in modalità online sul sito ufficiale www.museodellacittalivorno.it > https://www.vivaticket.com/it/ticket/leonardo-da-vinci-bellezza-e-invenzione/225882

I biglietti sono disponibili sia con prenotazione in una data fissa, sia in modalità open.

Ed è possibile acquistare biglietti per altri, come regalo di Natale (o in generale come regalo per qualunque ricorrenza ovviamente), confezionati in apposite bustine da “festa”.

Info e prenotazioni:

0586- 824551

infomuseodellacitta@comune.livorno.it

prenotazionigruppi@itinera

Biglietti

Intero € 15,00

Ridotto € 10,00 ( sotto 18 anni, sopra 65 anni, studenti di ogni ordine e grado, gruppi sopra le 20 persone )

Scuole per ogni bambino €5,00

Visite guidate € 75,00 ( max 25 persone )

Audioguide € 3,00

Visita guidata per le scuole € 2,00 a bimbo

Visita guidata + laboratorio didattico € 5,00 a bimbo

Cumulativo con Museo Fattori € 18,00

