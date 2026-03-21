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Mostri Sacri Festival: la nuova scena indipendente rilegge i grandi miti della canzone italiana. Al The Cage tra musica, talk e artigianato d’autore

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21 Marzo 2026

Mostri Sacri Festival: la nuova scena indipendente rilegge i grandi miti della canzone italiana. Al The Cage tra musica, talk e artigianato d’autore

Livorno 21 marzo 2026 Mostri Sacri Festival: la nuova scena indipendente rilegge i grandi miti della canzone italiana. Al The Cage tra musica, talk e artigianato d’autore

C’è un’atmosfera da “salotto di casa”, dove le parole contano quanto le note e dove i grandi miti della musica italiana vengono smontati e rimontati dalla nuova scena indipendente. È lo spirito della sesta edizione di Mostri Sacri Festival, che si prepara a vivere il suo gran finale domenica 22 marzo, a partire dalle ore 17:00, nella cornice storica del The Cage Theatre di Livorno.

L’ospite d’eccezione di questo appuntamento sarà Dente (Giuseppe Peveri), una delle penne più amate, colte e ironiche del cantautorato italiano contemporaneo. Dente si racconterà e suonerà nell’ambito di Indiretta Show, il format intimo e originale ideato da Francesco “Maestro” Pellegrini (polistrumentista degli Zen Circus). Insieme, daranno vita a uno spettacolo di musica e parole che ha già conquistato il pubblico per la sua capacità di abbattere le distanze tra palco e platea, offrendo al pubblico l’occasione di scoprire da vicino l’universo di un autore che ha fatto della “tenerezza” la sua cifra stilistica.

Il programma del pomeriggio si preannuncia denso e variegato, con i riflettori puntati sui vincitori del primo concorso musicale targato MSF, decretati lo scorso sabato al Nuovo Teatro delle Commedie. Sul palco saliranno Dario Canal, cantautore maremmano dalla forte impronta sociale (già Premio Buscaglione e Arezzo Wave), che omaggerà il binomio Dalla-De Gregori con il brano “ sarà”, e i Madaus, trio volterrano che esplora il confine tra arte e salute mentale, pronti a reinterpretare la celebre “” di Franco Battiato.

A completare la proposta musicale ci sarà il talento di Violet, giovanissima polistrumentista livornese che, dopo l’esperienza a The Voice e la vittoria a Italia Wave 2024, torna a esibirsi nella sua città, seguita dall’ironia tagliente di Lara Gallo, autrice labronica che racconterà in modo dissacrante il suo personale rapporto con i mostri sacri della musica.

Ma l’esperienza di Mostri Sacri va oltre l’ascolto. L’evento ospiterà infatti il Mostri Sacri Market, uno spazio curato dal collettivo Mangiadischi che mette in mostra il meglio dell’artigianato e della creatività locale. In anteprima assoluta verrà presentata la collezione limitata “ Neon”, disegnata da Francesca Lombardi, collettivo di Mangiadischi, accompagnata dalle opere di Simona Baronti, dal gusto vintage di Oblo, dal riciclo creativo di Ammano e dalle autoproduzioni di Heka Macramè e Opi per la testa.

A guidare il pubblico attraverso questa lunga maratona di bellezza e musica saranno Giorgio Mannucci e Francesca Del Seppia.

Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica che sa ancora emozionare e raccontare storie.

La kermesse che omaggia i mostri sacri della canzone italiana si concluderà sabato 28 con ‘Mostri sacri party’ (Spazio coworking), con un finissage a ritmo italo disco a cura dell’artista Ciulla.

Mostri Sacri Festival è un evento patrocinato dal Comune di Livorno e realizzato in collaborazione con The Cage Theatre, Nuovo Teatro delle Commedie, Kinoglaz, Cinema Teatro Quattro Mori, Premio Ciampi e Spazio Coworking.