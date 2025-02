Home

27 Febbraio 2025

Livorno 27 febbraio 2025 Mostri sacri festival torna al The Cage

A un anno di distanza, venerdì 28 febbraio torna al The Cage Mostri Sacri Festival, la kermesse che vuole celebrare la musica italiana d’autore affidando a musicisti giovani ed emergenti l’interpretazione di alcuni classici del nostro patrimonio musicale. L’obiettivo è quello di far emozionare e divertire il pubblico sulle note di brani più o meno conosciuti, più o meno cari ad ognuno di noi, offrendo al contempo l’occasione di riscoprire i grandi artisti della tradizione italiana e di far conoscere nuovi, bravissimi artisti ed interpreti. Missione che si allinea a quella primaria del The Cage, che da sempre si impegna per la promozione dei giovani artisti e della fruizione della musica dal vivo: «Speriamo che grazie a questo nuovo vento, che negli ultimi giorni ha visto i cantautori riconosciuti e premiati al Festival di Sanremo, il pubblico torni a recepire cose belle e non solo spazzatura; e speriamo che Mostri Sacri si inserisca in questa rottura della breccia» si augura il direttore artistico Toto Barbato. La quinta edizione di Mostri Sacri Festival arriva dopo l’ottimo riscontro dello scorso anno, in cui le presenze furono circa un migliaio. E la speranza è che quest’anno si faccia addirittura meglio.

Questo venerdì il teatrino ospiterà la prima di tre serate che una volta al mese, sempre di venerdì, porteranno sul palco canzoni intramontabili e piccole perle di poesia. I live seguiranno la scaletta delle scorse edizioni: un artista principale si concentrerà nell’omaggio a un “mostro sacro” per un’esibizione totale di una quarantina di minuti e, prima di lui, altri musicisti si cimenteranno in un’esibizione più breve, suonando una manciata di canzoni di altri artisti.

Questo venerdì l’omaggio principale sarà quello ad Adriano Celentano e a cantare sarà l’headliner Alosi. Pier Alessandro Alosi all’anagrafe, classe 1985, è un musicista, autore e produttore palermitano. Oltre ad aver pubblicato due album da solista, 1985 (del 2019) e Cult (del 2023), ha collaborato con il chitarrista e fondatore dei Bud Spencer Blues Experience, Adriano Viterbini, e ha fondato il duo Il Pan Del Diavolo, con il quale ha ricevuto una candidatura al Premio Tenco. Aloisi si è anche esibito in eventi internazionali come il festival cinematografico e musicale South by Southwest, in Texas. Le “aperture mostruose” vedranno esibirsi la bravissima cantante jazz Chiara Pellegrini in omaggio a Ivano Fossati, il cantautore delle atmosfere sognanti ed evocative GiulioMaria (Edoardo Bennato), il musicista uruguaiano “naturalizzato livornese” Martin Lemos (Luigi Tenco) e la giovanissima cantautrice Zoe (Rino Gaetano). Il festival, che è nato da un’idea del musicista e cantautore Giorgio Mannucci, è organizzato da Mangiadischi in collaborazione con The Cage, Associazione Culturale Kinoglaz, Fondazione Trossi Uberti, Associazione Culturale Premio Ciampi Aps, Libreria Mondadori Bookstore, l’EcoMagazine. Mostri Sacri è patrocinato dal Comune di Livorno ed è supportato da Premium Attitude Project, Cantina L’origine, Panificio Valerio’s Bakery. Inizio concerto ore 21:30, biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 10 euro più i diritti di prevendita. Come sempre, per restare in compagnia e ballare fino a tarda notte, dopo il concerto ci sarà il dj-set, questo venerdì targato Robetta Party. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

