Home

Cronaca

Moto vandalizzata ai Piloti, l’appello del proprietario: «Cerco testimoni»

Cronaca

2 Gennaio 2026

Moto vandalizzata ai Piloti, l’appello del proprietario: «Cerco testimoni»

Livorno 2 gennaio 2025 Moto vandalizzata ai Piloti, l’appello del proprietario: «Cerco testimoni»

Un atto vandalico ai danni di un motociclo regolarmente parcheggiato all’interno dei Piloti è quanto accaduto nel pomeriggio di lunedì 30 dicembre 2025, tra le ore 15.00 e le 17.00, come segnalato da Luca Di Quirico, che lancia un appello alla cittadinanza cercando testimoni

La moto, una Honda 750, era parcheggiata correttamente quando ignoti hanno provocato danni al mezzo, strappando uno specchietto retrovisore. Un gesto apparentemente gratuito che ha causato un danno materiale e grande amarezza

Chi avesse notizie può contattare Luca Di Quirico al 328 4538799.