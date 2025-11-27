Home

27 Novembre 2025

Motociclista ricoverato in codice rosso dopo uno scontro con un auto

Questa mattina un motociclista 22enne è rimasto coinvolto in un violento sinistro stradale avvenuto in viale della Libertà, a pochi metri dall’ingresso di villa Fabbricotti.

Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da definire, si è scontrato con un’auto che stava procedendo nel senso opposto di marcia. Nell’incidente sarebbe rmasta coinvolta anche una seconda vettura che avrebbe tamponato l’auto che si scontrata con la moto

L’impatto è stato molto forte. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i volontari della Svs di Ardenza, quelli della Misericordia di Livorno e l’automedica del 118. I soccorritori hanno trovato il ragazzo gravi condizioni. Dopo averlo stabilizzato sulla carreggiata, lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso in codice rosso.

Una volta in ospedale, il 22enne è stato sottoposto ai primi accertamenti diagnostici ed è stato trasferito in sala operatoria per un intervento urgente. La prognosi resta riservata.

Sul posto agli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi di rito e raccogliere le testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente,