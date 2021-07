Home

Motociclista si schianta contro un furgone in via Da Vinci, 54enne in shock room

19 Luglio 2021

Livorno 19 luglio 2021 – Motociclista si schianta contro un furgone in via Da Vinci, 54enne in shock room

Secondo una prima ricostruzione dei fatti intorno ale ore 17 di oggi, un motociclista di 54 anni che viaggiava in direzione Livorno si è schiantato contro un furgone fermo in fila

A seguito del violento impatto il 54enne è rimasto a terra privo di conoscienza

Sul posto è intervenuta l’ambulanza dell’SVS con il medico a bordo che ha trasferito il paziente in ospedale in codice rosso, dove nel frattempo era stata allertata la shock room

