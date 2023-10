Home

Elba

8 Ottobre 2023

Motociclista sorpassa in divieto l’auto dei carabinieri, 4.000 euro di multa

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 8 ottobre 2023 – Motociclista sorpassa in divieto l’auto dei carabinieri, 4.000 euro di multa

Credendo di non essere fermato o più semplicemente non rendendosi conto che l’auto che stava sorpassando in zona vietata fosse quella; ben riconoscibile, di una pattuglia dell’Arma in servizio perlustrativo di controllo del territorio; un motociclista, in orario serale ha sorpassato la gazzella a Portoferraio.

I carabinieri hanno proceduto immediatamente a fermare il centauro ed a contestargli una sanzione amministrativa per il sorpasso azzardato. Notando che l’uomo fermato, un italiano di 53 anni residente all’Elba, manifestava gli inequivocabili sintomi di un recente abuso di alcool; lo hanno sottoposto al controllo del tasso alcolemico con l’etilometro in dotazione accertando un tasso di oltre 4 volte il limite consentito: 2. 16 g/l.

Dai successivi accertamenti è emerso altresì che il mezzo su cui viaggiava era anche sprovvisto di copertura assicurativa e che l’uomo era sprovvisto di patente perché solo a marzo u.s. era già stato sanzionato dagli stessi militari per guida in stato di ebbrezza alcolica e per quel motivo aveva la patente sospesa.

Scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno per il 53enne e in aggiunta; sequestro della moto per la successiva confisca, sanzione per quasi 4.000 euro di multa e anche la segnalazione alla Prefettura per la revoca della patente di guida.

Solo dall’inizio dell’anno i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato e sanzionato per guida sotto l’influenza dell’alcool quasi 50 persone.

