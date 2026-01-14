Home

Motore auto acquistato online ma non conforme: denunciato un trentenne

14 Gennaio 2026

La Polizia di Stato di Piombino, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati, con particolare attenzione alle truffe online, ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti anche specifici.

L’indagine è partita dalla denuncia presentata da un acquirente che ha riferito di essere stato indotto in errore durante l’acquisto, attraverso canali telematici, di un motore revisionato per una Mini Cooper. Il prodotto ricevuto, secondo quanto segnalato dalla vittima, non sarebbe risultato conforme a quanto pattuito e pubblicizzato online.

Gli investigatori del Commissariato di Piombino hanno avviato accertamenti approfonditi, ricostruendo le modalità della presunta truffa. L’attività investigativa si è concentrata sull’analisi dei conti correnti utilizzati per le transazioni economiche e sugli intestatari delle schede SIM impiegate per i contatti con l’acquirente.

Grazie a questi riscontri, la Polizia è riuscita a risalire all’identità del presunto responsabile, che è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria competente con l’ipotesi di reato di truffa.

L’operazione rientra nel più ampio impegno della Polizia di Stato nel contrasto ai reati commessi tramite la rete, un fenomeno in costante crescita, e nella tutela dei cittadini da condotte fraudolente che sfruttano le piattaforme di vendita online.

Le forze dell’ordine rinnovano l’invito a prestare particolare attenzione alle offerte eccessivamente vantaggiose presenti sul web e a rivolgersi tempestivamente alle autorità competenti in caso di dubbi o sospetti.