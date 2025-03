Home

Motori e solidarietà: all’Accademia Navale di Livorno un evento speciale per i ragazzi dell’Associazione Autismo

31 Marzo 2025

Livorno, 5 aprile 2025

Livorno, 5 aprile 2025 – Una giornata all’insegna della solidarietà e dell’inclusione si terrà il prossimo 5 aprile presso l’Accademia Navale di Livorno, grazie all’iniziativa promossa dal Lions Club Livorno Porto Mediceo, con il patrocinio della stessa Accademia e la partecipazione dell’Associazione Autismo Livorno.

L’evento avrà inizio alle 14:00, quando i motociclisti arriveranno al Piazzale delle Ancore, punto di ritrovo per partenze, arrivi e momenti di condivisione. Sarà un pomeriggio speciale, dove i motori diventeranno simbolo di libertà e divertimento per i ragazzi dell’Associazione.

Un programma ricco di emozioni

Dopo i saluti istituzionali del Comandante dell’Accademia Navale, interverranno il Presidente del BLC, il Presidente del Lions Club Livorno Porto Mediceo, il Presidente dell’Associazione Autismo Livorno e, se presenti, altre autorità cittadine.

Il cuore dell’iniziativa saranno i giri in moto: 2 o 3 percorsi all’interno dell’Accademia Navale permetteranno ai ragazzi dell’Associazione di vivere l’ebbrezza di salire in sella e godere di un’esperienza unica e inclusiva.

Un dono speciale per l’Associazione Autismo Livorno

A coronare la giornata sarà la donazione di una Hug Bike, una bicicletta speciale progettata per consentire alle persone con autismo e difficoltà motorie di pedalare in sicurezza. A consegnarla sarà il Presidente del Lions Club Livorno Porto Mediceo, come gesto concreto di vicinanza e supporto alle attività dell’Associazione.

Un evento che unisce la comunità

Questa iniziativa rappresenta non solo un momento di gioia e condivisione, ma anche un segnale forte sull’importanza dell’inclusione e della sensibilizzazione verso le persone con autismo. Unendo il mondo delle due ruote alla solidarietà, il Lions Club e l’Accademia Navale dimostrano ancora una volta come lo sport e la comunità possano abbattere barriere e creare momenti di felicità per tutti.